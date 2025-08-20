Fuerte cruce en Diputados entre Gerardo Milman y Lorena Pokoik: "Asesino"

"Estás sucio. Salí de acá. Te lo va a cobrar la historia", insistió Pokoik, mientras que Milman no se quedó callado y le recordó la situación judicial de Cristina, repitiéndole varias veces, visiblemente enojado: "La que está presa es tu amiga".

Pokoik respondió vociferando mientras Milman se alejaba: "Mi amiga ya pasó a la historia. El pueblo argentino va a hablar de ella por los siglos de los siglos".

El fuerte altercado dejó en evidencia la extrema polarización y tensión política que se vive en el ámbito legislativo.

Milman viene siendo tendencia desde hace algunas semanas, luego de que una de sus exsecretarias, Daniela Battle Casas, se volviera viral por publicar videos con su novio "Gerson".