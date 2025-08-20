Fuerte cruce en Diputados entre Gerardo Milman y Lorena Pokoik: "Asesino"
Los legisladores se dijeron de todo en uno de los pasillos del Congreso, con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner como tema de discusión.
Un tenso y violento cruce se vivió esta tarde en un pasillo de la Cámara de Diputados, protagonizado por la diputada nacional de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, y su par del PRO, Gerardo Milman, con insultos y acusaciones cruzadas.
El enfrentamiento estuvo directamente vinculado a las sospechas sobre la supuesta participación del dirigente cercano a Patricia Bullrich en el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.
El incidente ocurrió en un momento de transición de la sesión especial en la Cámara baja, justo cuando Milman se dirigía desde el Salón de los Pasos Perdidos hacia el hall de la escalera. Fue entonces cuando Pokoik lo interceptó, recriminándole: "Asesino. La historia te lo va a cobrar".
Mientras comenzaba el debate sobre el veto a la ley de aumento jubilatorio, numerosos diputados de todos los bloques aprovechaban para tomar un respiro fuera del recinto. En medio de ese flujo de legisladores, Pokoik le enrostró a Milman su presunta complicidad en el atentado contra Cristina.
El diputado oficialista respondió con vehemencia: "Está todo aclarado en la Justicia. Si tenés alguna denuncia presentala".
"Estás sucio. Salí de acá. Te lo va a cobrar la historia", insistió Pokoik, mientras que Milman no se quedó callado y le recordó la situación judicial de Cristina, repitiéndole varias veces, visiblemente enojado: "La que está presa es tu amiga".
Pokoik respondió vociferando mientras Milman se alejaba: "Mi amiga ya pasó a la historia. El pueblo argentino va a hablar de ella por los siglos de los siglos".
El fuerte altercado dejó en evidencia la extrema polarización y tensión política que se vive en el ámbito legislativo.
Milman viene siendo tendencia desde hace algunas semanas, luego de que una de sus exsecretarias, Daniela Battle Casas, se volviera viral por publicar videos con su novio "Gerson".
