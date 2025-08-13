Virginia Gallardo se lanzaría a la política: cuándo, dónde y para qué cargo
La panelista correntina fue tentada por La Libertad Avanza para competir como diputada nacional en las elecciones legislativas de octubre.
En las últimas horas comenzó a tomar fuerza una versión que, de confirmarse, marcaría un giro importante en la carrera de Virginia Gallardo. La panelista y modelo correntina, reconocida por su paso por programas televisivos y por su perfil mediático, estaría evaluando seriamente dar el salto a la política.
Y no sería a cualquier espacio: las negociaciones apuntan a su incorporación a La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei, en un contexto de definiciones aceleradas para el cierre de listas. Gallardo, que actualmente se encuentra de vacaciones en su Corrientes natal, habría sido tentada para sumarse a la fuerza libertaria a partir de un vínculo que mantiene con el propio Milei.
La relación se remonta a los años en que ella integraba el panel de Polémica en el Bar y el actual presidente era un invitado recurrente del ciclo. Según relató la periodista Paula Varela en Lape Club Social, incluso llegó a tomar clases de economía con Milei, una cercanía que hoy podría transformarse en alianza política.
Si bien Corrientes tendrá elecciones a gobernador el próximo 31 de agosto -donde todo indica que el radical Gustavo Valdés buscará renovar su mandato-, la eventual candidatura de Gallardo no estará en esa contienda. Su mira estaría puesta en los comicios legislativos de octubre, donde se definirán bancas en el Congreso. La intención, según trascendió, sería que la correntina compita por una banca de Diputada Nacional, representando a la provincia.
La confirmación de la propuesta llegó por boca de Claudio Lisandro Almirón, actual diputado y candidato a gobernador por La Libertad Avanza, quien reconoció públicamente que el espacio busca incorporar a Gallardo. En este escenario, su desembarco serviría para aportar una figura conocida que pueda captar votos más allá del núcleo duro libertario, una estrategia habitual del oficialismo para ampliar su base de apoyo.
El posible ingreso de Gallardo a la política se da en un momento de fuerte desgaste para La Libertad Avanza, que enfrenta críticas por la gestión nacional y por disputas internas en varios distritos.
Te puede interesar
Dejá tu comentario