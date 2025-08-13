Virginia Gallardo se lanzaría a la política: cuándo, dónde y para qué cargo

famosos politica

Si bien Corrientes tendrá elecciones a gobernador el próximo 31 de agosto -donde todo indica que el radical Gustavo Valdés buscará renovar su mandato-, la eventual candidatura de Gallardo no estará en esa contienda. Su mira estaría puesta en los comicios legislativos de octubre, donde se definirán bancas en el Congreso. La intención, según trascendió, sería que la correntina compita por una banca de Diputada Nacional, representando a la provincia.