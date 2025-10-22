Axel Kicillof también saludó a Estela de Carlotto por su cumpleaños: "Seguimos tu ejemplo"

"La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", destacó al compartir una foto del encuentro.

“Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”, concluyó el saludo de Fernández de Kirchner en su cuenta personal de la red social X.

Estela de Carlotto: una vida de lucha, memoria y reencuentro

Estela Barnes de Carlotto nació en La Plata, el 22 de octubre de 1930. Durante su juventud trabajó como maestra de grado y más tarde se desempeñó como directora de escuela en la capital bonaerense, vocación que sostuvo hasta que su vida dio un giro fundamental durante la última dictadura cívico militar.

Junto a su esposo, Guido Carlotto, tuvo cuatro hijos: Laura Estela (1955), Claudia Susana (1957), Guido Miguel (1959) y Remo Gerardo (1962). En 1977, su hija Laura de tan solo 22 años fue secuestrada por las fuerzas represivas cuando estaba embarazada de tres meses. Se cree que permaneció en el centro clandestino "La Cacha", junto a su pareja Walmir Montoya.

El hijo de Laura nació en cautiverio y fue apropiado. Durante más de tres décadas, Estela encabezó su búsqueda hasta que, en 2014, logró reencontrarse con él. Su nombre de nacimiento iba a ser Guido, decisión de sus padres, pero él eligió que su identidad sea Ignacio Montoya Carlotto.

Desde entonces, Carlotto se consolidó como una de las voces más emblemáticas en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Bajo su liderazgo, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de más de 140 nietos apropiados por el terrorismo de Estado y fue fundamental en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Reconocida a nivel nacional e internacional, recibió numerosos premios y distinciones por su incansable labor humanitaria.