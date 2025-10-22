Axel Kicillof también saludó a Estela de Carlotto por su cumpleaños: "Seguimos tu ejemplo"
El gobernador de Buenos Aires le dedicó un emotivo mensaje a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le dedicó un emotivo mensaje a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, con motivo de su cumpleaños. “Seguimos tu ejemplo”, aseguró.
El día de cumpleaños de Estela de Carlotto coincide además con la conmemoración del Día Nacional del Derecho a la Identidad, instaurado en 2004 en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
“Que el Día Nacional del Derecho a la Identidad coincida con tu cumpleaños, más que una coincidencia es un acto de justicia con todo lo que representa tu lucha junto a las Abuelas. Felicidades, querida Estela, siempre hay fuerza si seguimos tu ejemplo”, expresó Kicillof en sus redes sociales en reconocimiento a la referente de derechos humanos.
El saludo del gobernador bonaerense se suma a los múltiples homenajes que distintas personalidades políticas y sociales realizaron en honor a Carlotto este miércoles, donde destacaron su lucha y compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
Entre ellos se destaca sin dudas el conmovedor mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, quien se reunión con Estela de Carlotto el martes de esta semana en su departamento de la calle San José 1111 donde la exmandataria cumple su prisión domiciliaria.
"La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", destacó al compartir una foto del encuentro.
“Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”, concluyó el saludo de Fernández de Kirchner en su cuenta personal de la red social X.
Estela de Carlotto: una vida de lucha, memoria y reencuentro
Estela Barnes de Carlotto nació en La Plata, el 22 de octubre de 1930. Durante su juventud trabajó como maestra de grado y más tarde se desempeñó como directora de escuela en la capital bonaerense, vocación que sostuvo hasta que su vida dio un giro fundamental durante la última dictadura cívico militar.
Junto a su esposo, Guido Carlotto, tuvo cuatro hijos: Laura Estela (1955), Claudia Susana (1957), Guido Miguel (1959) y Remo Gerardo (1962). En 1977, su hija Laura de tan solo 22 años fue secuestrada por las fuerzas represivas cuando estaba embarazada de tres meses. Se cree que permaneció en el centro clandestino "La Cacha", junto a su pareja Walmir Montoya.
El hijo de Laura nació en cautiverio y fue apropiado. Durante más de tres décadas, Estela encabezó su búsqueda hasta que, en 2014, logró reencontrarse con él. Su nombre de nacimiento iba a ser Guido, decisión de sus padres, pero él eligió que su identidad sea Ignacio Montoya Carlotto.
Desde entonces, Carlotto se consolidó como una de las voces más emblemáticas en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Bajo su liderazgo, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de más de 140 nietos apropiados por el terrorismo de Estado y fue fundamental en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Reconocida a nivel nacional e internacional, recibió numerosos premios y distinciones por su incansable labor humanitaria.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario