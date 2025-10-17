Axel Kicillof también marchó a la casa de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad

Axel Kicillof concurrió a las inmediaciones de San José 1111 tras encabezar el acto que por el Día de la Lealtad Peronista tuvo lugar en la Quinta de San Vicente, donde sostuvo que el nuevo ministro de Economía de Javier Milei es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

"Mirá, nuestro nuevo ministro de Economía Bessent... Mirá, lo que está pasando es que, como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento con tarjetas, con el banco", dijo.

El gobernador bonaerense se refirió a la imagen de “humillación y entrega nacional más vergonzosa” de “la historia” representada por la visita del Presidente a Donald Trump, advirtiendo que al mandatario argentino “ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra lo que dice”.

Acompañado por los candidatos de Fuerza Patria (FP) Fuerza Patria Juan Grabois y Jorge Taiana, junto a dirigentes políticos y sindicales, Kicillof expresó que “la lealtad es con el pueblo, con los trabajadores y con la justicia social” en alusión al significado histórico del 17 de octubre.

“A partir del 26 de octubre hay que dedicarse incansablemente a darle a nuestro pueblo una alternativa de esta derecha y ultraderecha insensible y cruel. Tenemos que dedicarnos a construir con unidad, con conciencia, con responsabilidad... En homenaje a Perón, a militar y a llenar las urnas de votos”, concluyó.