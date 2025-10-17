Axel Kicillof también marchó a la casa de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad
El gobernador bonaerense acompañó este viernes a la multitud que se convocó frente a San José 1111, donde pidió el fin de la libertad de la exmandataria.
Este jueves 17 de octubre, Axel Kicillof también se sumó a la caravana por el Día de la Lealtad Peronista que, bajo el lema “Leales de Corazón”, se llevó a cabo al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario, ubicado en San José 1111.
El gobernador bonaerense acompañó la convocatoria de agrupaciones kirchneristas como La Cámpora para reclamar el fin de su “proscripción” a la expresidenta, que convocó a militantes y simpatizantes que arribaron a Constitución desde diferentes barrios porteños y localidades del Gran Buenos Aires.
Bajo la consigna “Libertad para Cristina” y reclamando el “fin de la persecución judicial” contra la dos veces presidenta de la Nación se desarrolló en el marco del 80° aniversario del 17 de octubre de 1945, cuando el movimiento obrero marchó a Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón.
Acto con Axel Kicillof en San Vicente
Axel Kicillof concurrió a las inmediaciones de San José 1111 tras encabezar el acto que por el Día de la Lealtad Peronista tuvo lugar en la Quinta de San Vicente, donde sostuvo que el nuevo ministro de Economía de Javier Milei es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.
"Mirá, nuestro nuevo ministro de Economía Bessent... Mirá, lo que está pasando es que, como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento con tarjetas, con el banco", dijo.
El gobernador bonaerense se refirió a la imagen de “humillación y entrega nacional más vergonzosa” de “la historia” representada por la visita del Presidente a Donald Trump, advirtiendo que al mandatario argentino “ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra lo que dice”.
Acompañado por los candidatos de Fuerza Patria (FP) Fuerza Patria Juan Grabois y Jorge Taiana, junto a dirigentes políticos y sindicales, Kicillof expresó que “la lealtad es con el pueblo, con los trabajadores y con la justicia social” en alusión al significado histórico del 17 de octubre.
“A partir del 26 de octubre hay que dedicarse incansablemente a darle a nuestro pueblo una alternativa de esta derecha y ultraderecha insensible y cruel. Tenemos que dedicarnos a construir con unidad, con conciencia, con responsabilidad... En homenaje a Perón, a militar y a llenar las urnas de votos”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario