Martín Menem compartió una fake news y desató burlas en redes: "Regalito"
El presidente de la Cámara de Diputados publicó un tuit con información falsa sobre un supuesto impuesto en la Provincia de Buenos Aires y terminó siendo desmentido.
Martín Menem, actual titular de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza (LLA), volvió a generar polémica en redes sociales luego de difundir un contenido falso que intentaba vincular al gobernador Axel Kicillof con un supuesto nuevo impuesto a las billeteras virtuales.
El legislador compartió en su cuenta de X un mensaje publicado originalmente por el influencer libertario Fran Casaretto, en el que aparecía la foto de un cartel que anunciaba un recargo por pagar con Mercado Pago. El mensaje llevaba la frase “Regalito…” como referencia a una presunta medida reciente del mandatario bonaerense.
Sin embargo, en cuestión de minutos, usuarios de la red social comenzaron a desmentir la publicación, señalando que la imagen correspondía a 2022 y que ni siquiera pertenecía a un local de empanadas, como se insinuaba, sino a una farmacia.
Lejos de lograr el efecto buscado, el intento de instalar un nuevo cuestionamiento a Kicillof terminó volviéndose en contra del propio Menem. La publicación se viralizó rápidamente, pero no para respaldar su crítica, sino para ridiculizarla. Cientos de usuarios replicaron el tuit con comentarios irónicos, memes y burlas dirigidas tanto al diputado como al influencer que inició la cadena.
Desde organismos provinciales como ARBA ya habían aclarado previamente que no existe ningún tributo de esa naturaleza, lo que volvió a dejar en evidencia la circulación de noticias falsas como herramienta política. El episodio se suma a otras controversias que Menem protagonizó en redes sociales en los últimos meses, donde su actividad digital suele generar debates encendidos y repercusión mediática.
La situación no solo le valió críticas de opositores, sino también cuestionamientos de propios simpatizantes libertarios, que pidieron mayor rigurosidad en la información compartida desde cargos institucionales de relevancia. En medio de un clima político cargado, la situación refuerza la discusión sobre el impacto y la responsabilidad en la difusión de fake news desde cuentas oficiales.
