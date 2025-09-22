Martín Menem compartió una fake news y desató burlas en redes: "Regalito"

image

Desde organismos provinciales como ARBA ya habían aclarado previamente que no existe ningún tributo de esa naturaleza, lo que volvió a dejar en evidencia la circulación de noticias falsas como herramienta política. El episodio se suma a otras controversias que Menem protagonizó en redes sociales en los últimos meses, donde su actividad digital suele generar debates encendidos y repercusión mediática.

La situación no solo le valió críticas de opositores, sino también cuestionamientos de propios simpatizantes libertarios, que pidieron mayor rigurosidad en la información compartida desde cargos institucionales de relevancia. En medio de un clima político cargado, la situación refuerza la discusión sobre el impacto y la responsabilidad en la difusión de fake news desde cuentas oficiales.

