Axel Kicillof celebró el doble rechazo a los vetos de Javier Milei: "El pueblo está de pie"

De hecho, Axel Kicillof arremetió el lunes de esta semana contra el presidente Javier Milei al calificar de "disco rayado" su discurso en la cadena nacional y su presentación del Presupuesto 2026.

Kicillof aseguró que "la economía está mucho peor desde que llegó Milei" y lo acusó de engañar al electorado. En una entrevista con el periodista Carlos Pagni afirmó que el Presidente "vendió espejitos de colores en la campaña" de 2023.

"Milei es austríaco pero después hace cualquier cosa”, criticó el gobernador bonaerense para quien, pese a lo que indica el líder de La Libertad Avanza, la economía "lejos de rebotar, volvió a caer".

Además, el mandatario provincial señaló que el libertario recicló eslóganes de gestiones anteriores, como la frase "lo peor ya pasó", que también había sido utilizada por el expresidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones de 2018.

En tanto, Kicillof profundizó su crítica al plan económico del Gobierno, asegurando que el principal problema de Argentina, la falta de dólares, se ha agravado bajo la gestión de Milei.