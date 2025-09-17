Axel Kicillof celebró el doble rechazo a los vetos de Javier Milei: "El pueblo está de pie"
El gobernador bonaerense estuvo en la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso mientras los diputados votaban a favor de rechazar las órdenes de Milei.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró este miércoles el doble rechazo de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei, que podrían dar por salvadas las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario.
"El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian", expresó el mandatario bonaerense en su perfil de X, donde además compartió fotos de la jornada.
Axel Kicillof se sumó a la columna del gremio docente para participar de la tercera edición de la Marcha Federal Universitaria hasta el Congreso nacional, y a través de sus redes sociales lanzó un mensaje que sonó a slogan de campaña teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
"Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos", sentenció el mandatario bonaerense, que remarca su postura en cada inauguración de escuelas de su distrito.
De hecho, Axel Kicillof arremetió el lunes de esta semana contra el presidente Javier Milei al calificar de "disco rayado" su discurso en la cadena nacional y su presentación del Presupuesto 2026.
Kicillof aseguró que "la economía está mucho peor desde que llegó Milei" y lo acusó de engañar al electorado. En una entrevista con el periodista Carlos Pagni afirmó que el Presidente "vendió espejitos de colores en la campaña" de 2023.
"Milei es austríaco pero después hace cualquier cosa”, criticó el gobernador bonaerense para quien, pese a lo que indica el líder de La Libertad Avanza, la economía "lejos de rebotar, volvió a caer".
Además, el mandatario provincial señaló que el libertario recicló eslóganes de gestiones anteriores, como la frase "lo peor ya pasó", que también había sido utilizada por el expresidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones de 2018.
En tanto, Kicillof profundizó su crítica al plan económico del Gobierno, asegurando que el principal problema de Argentina, la falta de dólares, se ha agravado bajo la gestión de Milei.
