Chiqui Tapia y Axel Kicillof presentaron el masterplan para renovar el Estadio Único de La Plata
El presidente de la AFA y el gobernador bonaerense anunciaron un plan integral de obras para modernizar el estadio y convertirlo en casa de las Selecciones Nacionales.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el gobernador Axel Kicillof presentaron el masterplan de renovación del Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”. El proyecto busca modernizar el emblemático escenario bonaerense y transformarlo en sede principal de las Selecciones Nacionales, con el objetivo de devolverle protagonismo al fútbol argentino.
Chiqui Tapia anunció la presentación del masterplan de obras para el estadio, acompañado por Kicillof. El presidente de la AFA compartió en redes sociales que se trata de “un enorme orgullo” y destacó la decisión conjunta con la Provincia de Buenos Aires para jerarquizar el fútbol argentino.
“De la mano de la Provincia decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, expresó el mandatario en su publicación.
El titular de la AFA agradeció al intendente platense, Julio Alak; al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, además de resaltar el trabajo de las autoridades municipales, miembros del Comité Ejecutivo y representantes de los clubes que participaron del acto. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof respaldó la iniciativa y valoró la importancia de poner en valor un estadio que forma parte del patrimonio deportivo y cultural de la Provincia.
Las imágenes del anuncio de la AFA
La cuenta oficial de la AFA compartió postales de la presentación. En la primera foto se vio a Tapia y Kicillof junto a dirigentes del fútbol argentino en una de las tribunas. La segunda mostró al presidente de la AFA junto al gobernador con una placa conmemorativa, en un retrato en el que también apareció Juan Román Riquelme, presidente de Boca, con una sonrisa llamativa. En la tercera postal, Tapia y Kicillof se abrazaron celebrando lo que definieron como “una jornada histórica para el fútbol argentino”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario