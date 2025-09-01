Axel Kicillof destrozó a Javier Milei y lamentó que "la economía cae como buzo en pedo"

kicillof milei

En ese sentido, Kicillof comparó el discurso presidencial con los resultados reales. "Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, pero no se ha visto. Cayó como buzo en pedo", sentenció con sorna, dejando en claro su total desacuerdo con el rumbo económico del país y sugiriendo que la situación no ha hecho más que empeorar.

Durante la misma entrevista, el gobernador se refirió al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y también apuntó contra el Gobierno. "Diego Spagnuolo no sabe nada de discapacidad, era amigo de Milei", lamentó.

El gobernador también aseguró que "para Spagnuolo el discapacitado no es problema del Estado" y manifestó que "lo que hacen con los discapacitados es inhumano", en relación tanto al violento discurso de la gestión libertaria como al ajuste.

"Spagnuolo no sabe nada de discapacidad, era amigo de Milei"

"Para Spagnuolo el discapacitado no es problema del Estado"

"Lo que hacen con los discapacitados es inhumano"



