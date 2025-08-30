Axel Kicillof destrozó a Javier Milei en medio del escándalo por presuntas coimas: "Payaso"

En base a esto, Axel Kicillof señaló que "Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso". En esa misma línea, sumó que "es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos" y que "se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca".

Manuel Adorni sobre los audios de Karina Milei: "Primera vez que se graba a un funcionario en Casa Rosada"

El escándalo que envuelve al Gobierno tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo hablando de supuestas coimas cobradas por Karina Milei en medio de la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) parece crecer cada vez más. Ahora, con el surgimiento de nuevos audios donde se escucha la voz de la hermana del presidente Javier Milei, el conflicto que tiene en la mira a la droguería Suizo Argentina se encrudece y da lugar a nuevas especulaciones.

En este sentido, Manual Adorni salió a hablar, luego de permanecer un tiempo en silencio: "En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: - Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", comenzó indicando el vocero, deslizando que efectivamente el material habría sido obtenido dentro de una oficina pública.

Y agregó como segundo punto: "La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Fin", señaló, con el fin de desviar la atención de la gravedad que puede significar que todo lo trascendido últimamente sea cierto.