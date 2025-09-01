Axel Kicillof destacó la necesidad de una alta participación electoral el domingo: "Es un momento bisagra"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1962656970961265129&partner=&hide_thread=false Nuestra tarea como campo popular es frenar ese proyecto de hambre y de entrega de nuestra soberanía. La boleta de #FuerzaPatria es el escudo frente a tanto daño y la alternativa ante este modelo tan desigual. pic.twitter.com/CHPQtrB7BP — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2025

En este contexto, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, sostuvo: “Quienes no podemos naturalizar tanto odio hacia el pueblo argentino tenemos la gran oportunidad de frenar al Gobierno nacional. Lo vamos a hacer con la militancia en la calle y llenando las urnas con los votos de Fuerza Patria en toda la Provincia”.

Otro de los que hizo uso de la palabra fue Emilio Pérsico, quien planteó: “Ante el sufrimiento del pueblo debemos poner el pecho, discutir y construir una alternativa que defienda a los más vulnerables: vamos a detener este modelo que tiene como único privilegiado a los sectores de poder”.

Participaron de la actividad el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Estuvieron presentes, además, el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y los dirigentes Juan Manuel Abal Medina y Patricia Cubria.