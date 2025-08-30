Axel Kicillof y Gabriel Katopodis cierran la campaña electoral en San Martín

El acto de cierre de campaña de Fuerza Patria (FP) se desarrollará en el Día de la Industria, y no por casualidad: uno de los ejes de la campaña de Axel Kicillof es advertir sobre las consecuencias de las políticas libertarias en la industria nacional, las pymes y en el empleo. Es decir, donde el ajuste anarcocapitalista más impacta: en el mundo del trabajo productivo.

Tampoco es casual que tenga lugar en San Martín, distrito del que Gabriel Katopodis fue dos veces intendente: la Primera Sección electoral presenta un escenario electoral reñido entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA).

Según las últimas encuestas, los libertarios que llevan como candidato al actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, tiene una leve ventaja sobre Fuerza Patria, que lleva a Katopodis primero en la lista de senadores provinciales.

Prácticamente un empate técnico con final abierto para el 7 de septiembre en la Primera Sección, una de las más pobladas del territorio bonaerense junto a la tercer: entre ambas suman 9,4 millones de electores, concentrando el 70% del padrón total de la provincia, que puede consultarse en este enlace.

