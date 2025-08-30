Axel Kicillof y Gabriel Katopodis cierran la campaña electoral en San Martín
El gobernador bonaerense y su ministro, quien también es primer candidato a senador provincial por la Primera Sección, liderarán un acto en el Centro Miguelete.
Axel Kicillof y Gabriel Katopodis encabezarán el cierre de campaña de Fuerza Patria (FP) en la Primera Sección electoral, con un acto a desarrollarse el próximo martes 2 de septiembre en la ciudad de San Martín.
Se llevará a cabo desde las 17 en el Centro de Exposiciones Miguelete, ubicado en Av. General Paz y 25 de Mayo, donde se espera la presencia de empresarios industriales y PyMEs, dirigentes de cámaras empresarias, sindicatos y rectores de universidades.
Además del gobernador, su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, quien encabeza la lista de candidatos de FP en la Primera Sección, y otros miembros del gabinete provincial, estarán presentes representantes del INTI, el INTA y el CONICET, organismos golpeados fuertemente por el ajuste ejecutado por el gobierno de Javier Milei.
Según indicaron fuentes partidarias, se prevé también la participación de intendentes de la region como Lucas Ghi (Morón), Federico Achával (Pilar) y Mario Ishii (José C. Paz), y candidatos a legisladores en los distritos donde el peronismo no gobierna.
Acto en el Día de la Industria y en la Primera Sección electoral
El acto de cierre de campaña de Fuerza Patria (FP) se desarrollará en el Día de la Industria, y no por casualidad: uno de los ejes de la campaña de Axel Kicillof es advertir sobre las consecuencias de las políticas libertarias en la industria nacional, las pymes y en el empleo. Es decir, donde el ajuste anarcocapitalista más impacta: en el mundo del trabajo productivo.
Tampoco es casual que tenga lugar en San Martín, distrito del que Gabriel Katopodis fue dos veces intendente: la Primera Sección electoral presenta un escenario electoral reñido entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA).
Según las últimas encuestas, los libertarios que llevan como candidato al actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, tiene una leve ventaja sobre Fuerza Patria, que lleva a Katopodis primero en la lista de senadores provinciales.
Prácticamente un empate técnico con final abierto para el 7 de septiembre en la Primera Sección, una de las más pobladas del territorio bonaerense junto a la tercer: entre ambas suman 9,4 millones de electores, concentrando el 70% del padrón total de la provincia, que puede consultarse en este enlace.
