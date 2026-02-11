Axel Kicillof rechazó la Reforma Laboral porque "el que va a decidir es el empleador, que tiene más fuerza"

"Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei", sostuvo el mandatario bonaerense, una vez más diferenciándose de la línea ideológica del Gobierno nacional.

Según Kicillof, "los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".

"La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar", señaló.

Además, Axel Kicillof advirtió que “hay mucho engaño” en la discusión sobre la reforma laboral: “Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen”, señaló como ejemplo antes de tildar de "estafadores" a los miembros del oficialismo y del gobierno de Javier Milei.

"Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones", sopesó.