Axel Kicillof rechazó la Reforma Laboral porque "el que va a decidir es el empleador, que tiene más fuerza"
El mandatario bonaerense y miembros de su gabinete participaron de la marcha de este miércoles en rechazo a la Reforma Laboral que se debate en el Senado.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la marcha que terminó frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
“Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, expresó Kicillof ante los medios de comunicación.
Mientras el Senado debatía el proyecto de Reforma Laboral -que recibió críticas de todas las organizaciones germiales- el gobernador bonaerense sostuvo que "es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones", sino que "es el mismo proyecto de Martínez de Hoz", en referencia al funcionario de la última dictadura cívico militar en la Argentina.
Axel Kicillof acudió a la marcha acompañado por miembros de su Gabinete, intendentes bonaerenses y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.
El otrora ministro de Economía de Cristina Kirchner afirmó que "si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”.
"Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei", sostuvo el mandatario bonaerense, una vez más diferenciándose de la línea ideológica del Gobierno nacional.
Según Kicillof, "los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".
"La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar", señaló.
Además, Axel Kicillof advirtió que “hay mucho engaño” en la discusión sobre la reforma laboral: “Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen”, señaló como ejemplo antes de tildar de "estafadores" a los miembros del oficialismo y del gobierno de Javier Milei.
"Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones", sopesó.
