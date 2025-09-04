Axel Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei: "Le puso una latita encima al país para venderlo como un auto usado"
El gobernador bonaerense cuestionó con dureza la política económica y financiera del Presidente y advirtió que las elecciones en Buenos Aires pueden significar un límite al plan de ajuste.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó una dura advertencia al Gobierno nacional en plena cuenta regresiva hacia las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A través de un mensaje en redes sociales y en entrevistas radiales, apuntó contra Javier Milei y lo acusó de entregar el país a intereses externos.
“Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”, disparó en un tuit que rápidamente se volvió viral. El mandatario provincial viene sosteniendo que la elección de este domingo tendrá un valor decisivo no solo en términos provinciales, sino también nacionales.
En declaraciones radiales, planteó que “si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás con algunas medidas” y añadió: “Este domingo es una elección muy importante, porque lo que está en juego también es rechazar todo esto que está ocurriendo y ponerle un límite al gobierno de Milei”.
El gobernador describió con crudeza la situación que, a su entender, atraviesa la gestión libertaria. Aseguró que el Ejecutivo nacional está inmerso en una crisis económica, financiera e institucional de envergadura, producto de “graves errores en su gestión” y también por el estallido del escándalo de corrupción que involucra directamente a Karina Milei, hermana del Presidente y actual secretaria general de la Presidencia.
En ese marco, volvió a remarcar que el Gobierno perdió el rumbo y que sus políticas están erosionando la vida cotidiana de millones de argentinos.
En cuanto al manejo de la economía, el gobernador bonaerense no escatimó críticas. “El manejo financiero y cambiario es un desastre tras otro. Todo el manejo financiero y cambiario donde vienen aplicando, permanentemente, etapas nuevas, viene a ser la contra, lo contrario a todo lo que habían dicho hasta el momento”, aseguró. La frase sintetiza la acusación central de Kicillof: la administración libertaria prometió estabilidad, pero lo que terminó provocando es más incertidumbre y desconfianza tanto en el mercado como en la sociedad.
