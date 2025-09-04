Axel Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei: "Le puso una latita encima al país para venderlo como un auto usado"

En ese marco, volvió a remarcar que el Gobierno perdió el rumbo y que sus políticas están erosionando la vida cotidiana de millones de argentinos.

En cuanto al manejo de la economía, el gobernador bonaerense no escatimó críticas. “El manejo financiero y cambiario es un desastre tras otro. Todo el manejo financiero y cambiario donde vienen aplicando, permanentemente, etapas nuevas, viene a ser la contra, lo contrario a todo lo que habían dicho hasta el momento”, aseguró. La frase sintetiza la acusación central de Kicillof: la administración libertaria prometió estabilidad, pero lo que terminó provocando es más incertidumbre y desconfianza tanto en el mercado como en la sociedad.