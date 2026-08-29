Axel Kicillof lanza el Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional con un plenario en Avellaneda

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, liderará el 19 de septiembre el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una jornada que impulsa la expansión nacional del espacio y la discusión de lineamientos políticos. La convocatoria reunirá a referentes de distintas provincias en la sede de la UTN de Villa Domínico, Avellaneda, desde las 11, con mesas de trabajo y un discurso final del mandatario.