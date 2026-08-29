Axel Kicillof lanza el Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional con un plenario en Avellaneda
El gobernador bonaerense encabezará el 19 de septiembre el encuentro nacional del MDF, con mesas de debate y cierre a su cargo, para ampliar la presencia del espacio fuera de la provincia.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, liderará el 19 de septiembre el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una jornada que impulsa la expansión nacional del espacio y la discusión de lineamientos políticos. La convocatoria reunirá a referentes de distintas provincias en la sede de la UTN de Villa Domínico, Avellaneda, desde las 11, con mesas de trabajo y un discurso final del mandatario.
Bajo el lema "A organizar la esperanza", el encuentro representa un escalón clave en la proyección extraprovincial del MDF, que busca consolidarse como alternativa política en todo el país. La fecha se confirmó tras el cierre del Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, organizado por el CEDAF en la UBA, donde especialistas y dirigentes debatieron sobre soberanía, producción, justicia social y transparencia.
Allí, Kicillof subrayó la urgencia de construir una propuesta nacional frente al gobierno de Javier Milei. Señaló que la Argentina atraviesa un cambio en el escenario global y una revolución tecnológica que exigen planificación. "Tenemos recursos naturales, capacidades científicas, universidades e industria; debemos aprovecharlos con una estrategia de desarrollo", afirmó.
El gobernador criticó el alineamiento internacional de la Casa Rosada: "Que Estados Unidos e Israel dicten nuestra política exterior es ridículo, nocivo y grave". También cuestionó el ajuste a la producción y la ciencia, y remarcó que el federalismo y el conocimiento son pilares de una construcción política colectiva.
El mandatario insistió en que el país posee oportunidades enormes pese a los riesgos, y remarcó la necesidad de no postergar más esa estrategia que convoque a todos los sectores. "No podemos perder un minuto más", sentenció, al tiempo que diferenció su enfoque del oficialismo nacional, al que acusó de atacar a la industria y desfinanciar el sistema científico-universitario.
"Frente a quienes niegan toda salida, tenemos la obligación de ofrecer un proyecto viable, real, que entusiasme e incluya", concluyó. El plenario del 19 de septiembre traducirá esos debates en acción organizativa, con la participación de dirigentes del MDF de todo el territorio nacional.
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