El Gobierno de Kicillof firmó la Resolución 385/2026 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires

Por esta razón, la población castellense contará con una jornada no laborable este lunes, ideal para tomarse un descanso prolongado.

El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 385/2026 y hay feriado en Castelli

El Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó el calendario de asuetos y días no laborables mediante la Resolución N.º 385/2026. La norma, firmada por Carlos Bianco, fue oficializada en el boletín del distrito el 31 de julio de 2026.

Los puntos clave de la medida contemplan: