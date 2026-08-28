El Gobierno de Kicillof firmó la Resolución 385/2026 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires
El ladero del gobernador bonaerense avaló el documento que aprueba un nuevo descanso para una localidad de la provincia. Todos los detalles.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, confirmó el esquema de feriados para finalizar el mes al sumar un nuevo día no laborable. La resolución contempla el cese completo de tareas en el sector público y en la banca estatal para un municipio que conmemora su aniversario fundacional.
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La localidad beneficiada es Castelli, que disfrutará de un fin de semana XL para conmemorar el aniversario de su fundación el próximo lunes 31 de agosto.
La conformación del distrito no surgió de un decreto aislado, sino que fue aprobada por la Legislatura bonaerense mediante la Ley Provincial N.º 441 —conocida como Ley de División de Campañas—, sancionada el 31 de agosto de 1865 bajo la gobernación de Mariano Saavedra.
Con dicha normativa, se rediseñó el mapa bonaerense, se establecieron las fronteras del partido y se le concedió la autonomía política.
Por esta razón, la población castellense contará con una jornada no laborable este lunes, ideal para tomarse un descanso prolongado.
El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 385/2026 y hay feriado en Castelli
El Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó el calendario de asuetos y días no laborables mediante la Resolución N.º 385/2026. La norma, firmada por Carlos Bianco, fue oficializada en el boletín del distrito el 31 de julio de 2026.
Los puntos clave de la medida contemplan:
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Administración Pública y Banco Provincia: Suspensión total de las tareas laborales en los organismos provinciales y en las entidades bancarias oficiales.
Actividad privada: La suspensión de actividades en el comercio, la industria y los servicios particulares queda a libre elección de cada empleador.
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