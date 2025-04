Axel Kicillof le pidió al FMI que investigue a Georgieva por hacer campaña para Milei

fmi insta a votar a milei.mp4

Kicillof consideró que “la gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada” ya que “lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional”.

Y siguió: “Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción. El Fondo no debe mandar sobre las decisiones del Gobierno Argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino".

En conferencia de prensa Georgieva cometió un exabrupto del que luego, al día siguiente, intentó explicar y dar marcha atrás aunque sin demasiado éxito.

“Domésticamente, el país irá a elecciones en octubre próximo y es importante que no se descarrile la voluntad de cambio. No vemos ese riesgo que se pueda materializar, pero urgimos a la Argentina a mantener el rumbo. ¿Cuáles son los riesgos? El primero, externo, que impacta negativamente a la Argentina", advirtió Georgieva pidiendo casi sin disimulo el voto por LLA y señaló: “Pero el país no está solo. Ahí estamos. El Banco Mundial está ahí. El Banco Interamericano de Desarrollo está dando un paso al frente. Hay una oportunidad muy importante para la Argentina en un mundo hambriento de lo que Argentina produce, sobre todo agricultura, minería, gas, litio”.

Acabo de enviar una carta al Directorio Ejecutivo del FMI exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva. Con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explícito al oficialismo, violó el reglamento del Fondo y su deber de imparcialidad.… pic.twitter.com/mnHkvxADrQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2025

Días atrás, Kicillof ya se había manifestado muy crítico con la injerencia del FMI en las elecciones locales. "Las declaraciones de Kristalina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país. Javier Milei tercerizó la política económica en el Fondo. Renunció a la soberanía y le entregó las decisiones centrales de nuestro destino a una burocracia internacional que no responde al pueblo argentino“, sostuvo Kicillof.

“Con Néstor y Cristina, el FMI era una sigla desconocida para las nuevas generaciones. Tristemente volvió al centro de la escena de la mano de (Mauricio) Macri y de Milei, quienes prefieren obedecer a Washington antes que escuchar a su pueblo”, agregó Kicillof y cuestionó que el FMI todavía no haya pedido disculpas por el “préstamo ilegal” que le dio al macrismo, “violando su propio reglamento y comprometiendo el futuro de los argentinos para financiar la reelección de un presidente en retirada”. “Ahora (el FMI) sale al rescate de un nuevo experimento de crueldad y sumisión. La historia se repite: ayer era Braden o Perón. Hoy, el FMI o la Patria. Y como siempre, el peronismo estará del lado de la Patria”, concluyó.