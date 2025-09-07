Axel Kicillof: "Nos jugamos todos para ver cómo sigue la historia. Es el momento de la verdad"
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires votó a las 10.53h en la ciudad de La Plata. Llevó facturas para su mesa y estuvo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. Pidió a la ciudadanía ejercer "el acto sagrado de la democracia" que es voto.
Axel Kicillof fue a votar durante la mañana. De ánimo, se sacó selfies con los presentes y saludó a todas las mesas de la escuela donde le tocó sufragar. Luego dio una conferencia de prensa donde sostuvo: "Se está votando bien en un día que nos sonríe, un hermoso día para que se exprese el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Es una elección muy importante para que se exprese a conciencia". "Es una elección de mucha expectativa", manifestó.
"Agrego un dato de color, hoy vota por primera vez mi hijo León", dijo emocionado el Gobernador que no pudo precisar cuál será el menú de su almuerzo pero lo hará en familia y luego esperará los resultados en el búnker.
"Yo creo que el voto es el acto sagrado de la democracia. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos. Esperamos que todo se tenga en cuenta", dijo aludiendo tácitamente a los hechos de corrupción que involucran a la hermana del Presidente Javier Milei. "Yo creo que la provincia de Buenos Aires no es la madre de las batallas, es la madre de la democracia".
Votó Axel Kicillof
Padrón electoral
El padrón puede consultarse desde este enlace.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
