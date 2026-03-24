Axel Kicillof en Plaza de Mayo: "El futuro no es de Milei, es del pueblo argentino"

Tras advertir que la gestión libertaria apunta “contra la historia” con su postura negacionista de los crímenes cometidos durante la dictadura, indicó que con la masividad de la convocatoria “se le está contestando en todo el país, hoy en la calle, diciendo 'no olvidamos', 'no perdonamos'”.

En ese sentido, Kicillof afirmó que entre 1976 y 1983 “hubo crímenes de terrorismo de Estado para instalar una política económica", añadiendo que “hay delitos comunes y otra cosa que es el terrorismo de Estado, eso todavía no lo entienden".

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“Discursos idénticos a los de Martínez de Hoz”

En declaraciones previas a la prensa, Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei al afirmar que "hay fragmentos de discursos suyos que son idénticos a los de Martínez de Hoz. Al Presidente, cuando se le pregunta qué cree acerca de la democracia, dice: 'bueno, hay que ver'. Y esos ya son demasiados indicios”, afirmó.

Por la mañana, el gobernador usó las redes sociales para publicar un mensaje sobre el 24 de marzo remarcando la importancia de recordar esta fecha “no para quedarnos en el pasado” sino “para cuidar la democracia”.

“Tenemos que defender el futuro y no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca”, concluía el mandatario provincial en su publicación de X.