Axel Kicillof en Plaza de Mayo: "El futuro no es de Milei, es del pueblo argentino"
En su discurso ante la multitud movilizada por el Día de la Memoria, el gobernador dijo que “ni en los pibes ni en los laburantes entró ese discurso espantoso del olvido. Son 30 mil compañeros y compañeras", destaco.
Axel Kicillof participó del acto por el Día de la Memoria que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, adonde estuvo junto a Madres, para afirmar que “no nos han vencido, esta plaza llena muestra que ellos fracasaron. Ni en los pibes ni en los laburantes entró ese discurso espantoso del olvido. Son 30 mil compañeros y compañeras", recalcó.
En su discurso, el gobernador bonaerense señaló que "en estos 50 años, luchar por los derechos humanos significa también luchar por los pibes que tienen hambre, por los laburantes despedidos, en contra de esa política de persecución”.
Además dijo que “en Argentina hoy, después de todo lo que pasó, volvemos a tener presos políticos", pidiendo "basta de persecución” contra “Cristina inocente” y advirtiendo que “los compañeros y compañeras que luchan son perseguidos".
"Estamos acá para decir Memoria, Verdad, Justicia", dijo Kicillof, sosteniendo que “luchamos sobre todo también porque esta historia, estas Madres, con su ejemplo nos explican todo el tiempo que lo que tenemos que hacer es luchar para adelante, ir a buscar nuestro futuro en las plazas y las calles, en la organización".
A referirse a las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, el mandatario provincial sostuvo que "el futuro no es de Milei, es del pueblo argentino. Contamos con ustedes, cuenten con nosotros. Le queda poco a Milei", subrayó.
Tras advertir que la gestión libertaria apunta “contra la historia” con su postura negacionista de los crímenes cometidos durante la dictadura, indicó que con la masividad de la convocatoria “se le está contestando en todo el país, hoy en la calle, diciendo 'no olvidamos', 'no perdonamos'”.
En ese sentido, Kicillof afirmó que entre 1976 y 1983 “hubo crímenes de terrorismo de Estado para instalar una política económica", añadiendo que “hay delitos comunes y otra cosa que es el terrorismo de Estado, eso todavía no lo entienden".
“Discursos idénticos a los de Martínez de Hoz”
En declaraciones previas a la prensa, Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei al afirmar que "hay fragmentos de discursos suyos que son idénticos a los de Martínez de Hoz. Al Presidente, cuando se le pregunta qué cree acerca de la democracia, dice: 'bueno, hay que ver'. Y esos ya son demasiados indicios”, afirmó.
Por la mañana, el gobernador usó las redes sociales para publicar un mensaje sobre el 24 de marzo remarcando la importancia de recordar esta fecha “no para quedarnos en el pasado” sino “para cuidar la democracia”.
“Tenemos que defender el futuro y no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca”, concluía el mandatario provincial en su publicación de X.
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