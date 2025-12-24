Axel Kicillof, por Radio 10: "Es imperioso plantarse ante el Gobierno"

“El ajuste no desaparece, se traslada. Cuando el Gobierno nacional se retira, el Estado provincial y los municipios son los que bancan la parada”, sostuvo. Y recordó que más de dos millones y medio de chicos comen todos los días en escuelas bonaerenses y denunció que estas situaciones “se ocultan, como siempre que gobierna la derecha”.

En clave política, el gobernador confirmó que el lanzamiento realizado esta semana apunta a construir una alternativa nacional. “No es una candidatura ni una campaña larga, es una construcción política para ofrecer otro camino distinto al de Milei”, explicó. Aclaró que el espacio busca convocar a sectores más amplios que el peronismo, con eje en el federalismo, la producción, la soberanía y la educación pública.

Kicillof también denunció el freno total a la obra pública nacional. Aseguró que hay unas 16.000 viviendas paralizadas en la provincia de Buenos Aires. “Es un chantaje: o votan lo que el Gobierno quiere o no hay recursos. Y después no cumplen nada”, disparó.

Sobre el escenario legislativo, afirmó que el oficialismo empieza a chocar con límites. “Ya no todos están dispuestos a votar leyes que ajustan a universidades, personas con discapacidad o trabajadores. La reforma laboral que presentan es precarización, no modernización”, sentenció.

Hacia el final, dejó un mensaje político directo. “El mayor enemigo que tenemos es la resignación. Quieren convencer a la sociedad de que este ajuste es inevitable. No lo es. Hay otro camino y hay que empezar a construirlo ahora”, concluyó.