Axel Kicillof, por Radio 10: "Es imperioso plantarse ante el Gobierno"
El gobernador bonaerense mantuvo un mano a mano con Gustavo Sylvestre en el que fustigó la gestión de Javier Milei.
Axel Kicillof subió el tono contra el gobierno de Javier Milei y aseguró que el país atraviesa “un desastre económico y social” producto de un ajuste que golpea salarios, jubilaciones, provincias y obra pública. Lo hizo en una entrevista sin concesiones con Gustavo Sylvestre en Mañana Sylvestre, por Radio 10 .
“Es imperioso plantarse ante el Gobierno, resistir y al mismo tiempo construir una alternativa para la Argentina”, afirmó el gobernado bonaerense, al cuestionar con dureza la política económica nacional, a la que definió como “improvisada, dependiente del Fondo Monetario Internacional y funcional a los acreedores externos”.
En ese sentido, Kicillof sostuvo que Milei “cambió decenas de veces la política económica” y que hoy aplica “el ajuste de siempre”. Enumeró reducción de salarios, licuación de jubilaciones, recorte a las provincias y freno total a la obra pública. “No hay sector económico al que le esté yendo bien en la provincia de Buenos Aires. La industria está en una crisis gravísima”, advirtió.
el mandatario provincial tambien apuntó al atraso cambiario y citó datos difundidos en medios nacionales. “Por cada turista que entra a la Argentina, se van dos. Eso no es éxito económico, es atraso cambiario y destrucción del mercado interno”, remarcó.
En el plano social, describió un escenario crítico. Reveló que en hospitales públicos bonaerenses la cantidad de pacientes se cuadruplicó porque “la gente ya no puede pagar remedios ni consultas privadas”. Lo mismo ocurre, dijo, en las escuelas públicas, que reciben a familias que abandonan el sistema privado por falta de ingresos.
“El ajuste no desaparece, se traslada. Cuando el Gobierno nacional se retira, el Estado provincial y los municipios son los que bancan la parada”, sostuvo. Y recordó que más de dos millones y medio de chicos comen todos los días en escuelas bonaerenses y denunció que estas situaciones “se ocultan, como siempre que gobierna la derecha”.
En clave política, el gobernador confirmó que el lanzamiento realizado esta semana apunta a construir una alternativa nacional. “No es una candidatura ni una campaña larga, es una construcción política para ofrecer otro camino distinto al de Milei”, explicó. Aclaró que el espacio busca convocar a sectores más amplios que el peronismo, con eje en el federalismo, la producción, la soberanía y la educación pública.
Kicillof también denunció el freno total a la obra pública nacional. Aseguró que hay unas 16.000 viviendas paralizadas en la provincia de Buenos Aires. “Es un chantaje: o votan lo que el Gobierno quiere o no hay recursos. Y después no cumplen nada”, disparó.
Sobre el escenario legislativo, afirmó que el oficialismo empieza a chocar con límites. “Ya no todos están dispuestos a votar leyes que ajustan a universidades, personas con discapacidad o trabajadores. La reforma laboral que presentan es precarización, no modernización”, sentenció.
Hacia el final, dejó un mensaje político directo. “El mayor enemigo que tenemos es la resignación. Quieren convencer a la sociedad de que este ajuste es inevitable. No lo es. Hay otro camino y hay que empezar a construirlo ahora”, concluyó.
