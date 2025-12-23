Axel Kicillof: "Venimos a construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires"

Si bien ratificó sus convicciones, el mandatario provincial señaló la importancia de crear propuestas acordes a los "desafíos del presente". Sostuvo que, además de cuidar los derechos adquiridos, la dirigencia tiene la obligación de brindar certezas sobre un camino económico distinto.

Axel Kicillof renovó sus críticas a la gestión Javier Milei: "Hace dos años sufrimos su política"

En el marco del lanzamiento del operativo "De Sol a Sol" en Santa Clara del Mar, Kicillof también trazó un diagnóstico sombrío sobre el impacto de las medidas nacionales en el entramado productivo bonaerense de cara a la temporada 2026.

"La provincia es el motor industrial y agropecuario del país, pero hace dos años que sufrimos una política económica divorciada del trabajo y el turismo", sentenció el gobernador.

El gobernador alertó sobre la caída estrepitosa de la producción industrial y la actividad turística, al tiempo que tras reunirse con referentes del sector, describió una "mañana triste" marcada por relatos de cierres, suspensiones y despidos.

Además, Kicillof reafirmó que su gestión en la Provincia de Buenos Aires seguirá un camino opuesto al de La Libertad Avanza, priorizando la rentabilidad de las PyMEs y la protección del empleo.

Con estos dos actos, Axel Kicillof cierra un ciclo de posicionamiento estratégico, consolidando a la provincia como el "escudo" contra el ajuste nacional y, simultáneamente, como la plataforma de lanzamiento para un proyecto que busca recuperar el gobierno central en el futuro cercano.