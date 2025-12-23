Axel Kicillof: "Venimos a construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires"
En un acto en Ensenada, el gobernador bonaerense renovó sus críticas a Javier Milei y advirtió que "no alcanza solo con el peronismo ni con la Provincia".
En un acto multitudinario en Ensenada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y lanzó una convocatoria que trasciende las fronteras bonaerenses.
Ante más de 1.500 militantes, el mandatario llamó a edificar una alternativa política nacional para enfrentar el modelo de Javier Milei, advirtiendo que la resistencia debe ir acompañada de una "propuesta de esperanza".
El discurso de Kicillof en Ensenada marcó un punto de giro en su narrativa, enfocándose en la necesidad de actualizar las estrategias del campo popular. "Venimos a construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Tenemos que demostrar que hay un futuro diferente y mejor para todo el pueblo", afirmó ante una militancia que busca posicionarlo como el principal referente opositor.
Respecto los ejes de la "alternativa nacional", el gobernador fue tajante al explicar que la estructura actual debe ampliarse para ser competitiva. En este marco, reconoció que "no alcanza solo con el peronismo" y que es necesario representar un horizonte de justicia que convoque a otros sectores.
"Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo", sostuvo el gobernador.
Si bien ratificó sus convicciones, el mandatario provincial señaló la importancia de crear propuestas acordes a los "desafíos del presente". Sostuvo que, además de cuidar los derechos adquiridos, la dirigencia tiene la obligación de brindar certezas sobre un camino económico distinto.
Axel Kicillof renovó sus críticas a la gestión Javier Milei: "Hace dos años sufrimos su política"
En el marco del lanzamiento del operativo "De Sol a Sol" en Santa Clara del Mar, Kicillof también trazó un diagnóstico sombrío sobre el impacto de las medidas nacionales en el entramado productivo bonaerense de cara a la temporada 2026.
"La provincia es el motor industrial y agropecuario del país, pero hace dos años que sufrimos una política económica divorciada del trabajo y el turismo", sentenció el gobernador.
El gobernador alertó sobre la caída estrepitosa de la producción industrial y la actividad turística, al tiempo que tras reunirse con referentes del sector, describió una "mañana triste" marcada por relatos de cierres, suspensiones y despidos.
Además, Kicillof reafirmó que su gestión en la Provincia de Buenos Aires seguirá un camino opuesto al de La Libertad Avanza, priorizando la rentabilidad de las PyMEs y la protección del empleo.
Con estos dos actos, Axel Kicillof cierra un ciclo de posicionamiento estratégico, consolidando a la provincia como el "escudo" contra el ajuste nacional y, simultáneamente, como la plataforma de lanzamiento para un proyecto que busca recuperar el gobierno central en el futuro cercano.
