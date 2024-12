Axel Kicillof: "Si quieren vender Aerolíneas Argentinas, la Provincia la va a sostener"

“Dicen que nadie la quiere. Si el gobierno nacional quiere liquidar, vaciar, cerrar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir”, sostuvo Kicillof este lunes durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno bonaerense.

Para Kicillof, Aerolíneas “es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, para el desarrollo, la equidad territorial, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable.

“El Gobierno tiene que abandonar esa excusa. No es que nadie la quiere, la Provincia sí la quiere. Esto requiere una serie de pasos institucionales. Hoy simplemente expresamos la vocación de empezar a dar esos pasos”, sostuvo el gobernador.

"Si el Gobierno plantea liquidarla, venderla, cerrarla o entregarla, que sepa que la provincia de Buenos Aires la va a sostener. Aerolíneas Argentinas no se vende y la Patria no se vende”, puntualizó.

aerolineas argentinas

Al respecto, consideró que la intención del Gobierno le parece “deplorable y trágico” porque “Aerolíneas Argentinas a se privatizó y desembocó en un desguace, en una liquidación, en un vaciamiento, pérdida de aviones, de rutas y cierre de destinos”. “Fue un desastre absoluto”, sostuvo Kicillof e hizo referencia a lo que consideró “mentiras y amenazas” por parte del Gobierno respecto al gasto que produce la aerolínea actualmente. “Déficit no hay”, aseguró el gobernador provincial y agregó: “Estamos en la antesala de un negociado y de una estafa”.

Tras su descargo, anunció que “hace un tiempo” trabajan en la administración provincial utilizando la metodología de los códigos IATA de la Asociación de las líneas aéreas internacionales para calcular los beneficios económicos que le trae Aerolíneas Argentinas a la provincia de Buenos Aires.

“Ese cálculo nos dio, entre varios rubros (como) el producto aeroportuario, el impacto en el turismo y el beneficio económico para los pasajeros, un saldo positivo de 2.665 millones de dólares", detalló. “La provincia de Buenos Aires plantea que, si hay una intención de transferir Aerolíneas Argentinas, nosotros empezamos el camino de diálogo con los trabajadores, pero también con gobernadores de otras provincias que la necesitan tanto o mas que nosotros", anticipó.

Kicillof: “Sin presupuesto, Milei puede hacer lo que se le cante”

El gobernador bonaerense expresó hoy su malestar y preocupación ante la falta de un acuerdo en el Congreso de la Nación por el Presupuesto 2025 y le exigió al presidente Javier Milei que convoque a sesiones extraordinarias para que se apruebe la ley.

“El Congreso terminó sus sesiones ordinarias y lo hizo sin tratar el Presupuesto del año que viene. Esto es de una gravedad que solo puede ser solapada y pasada por alto por la cantidad de barbaridades que ocurren cotidianamente, pero, que el Presidente de la Nación no tenga ninguna predisposición ni interés en discutir y votar el presupuesto, es de una gravedad históricamente destacable", expuso Kicillof este lunes.

Mención que, “si esto ocurre, sería la primera vez en la historia que por dos años consecutivos un Gobierno funciona sin presupuesto”.

kicillof presupuesto

“El presupuesto es un mecanismo de control del Poder Ejecutivo por parte de la sociedad, que sabe en qué se van a gastar sus recursos, la famosa ‘con la tuya’. Si no hay presupuesto el Gobierno tiene absoluta arbitrariedad en los gastos de recursos del Estado. Es una inmensa estafa, es tremendamente grave”, lanzó el gobernador de Buenos Aires.

Detalló que la falta de presupuesto “impide conocer cuáles van a ser los recursos que el Gobierno nacional va a las provincias argentinas y queda en un en un absoluto vacío la planificación, la preparación. Un presupuesto marca las prioridades. Milei puede hacer lo que se le cante, ese es el objetivo, y es tremendamente grave y no pasó nunca”.

En ese sentido, Kicillof instó al Presidente a convocar a sesiones extraordinarias para “discutir y aprobar el Presupuesto nacional”. “Por lo menos a discutirlo, aún si no consiguen la aprobación, porque podría ocurrir que no se apruebe, pero en el recinto tienen que discutir el presupuesto nacional porque si no estamos sin mapa, sin guía, sin GPS, sin nada y Milei se va convirtiendo en alguien que pasa atropellando la división de poderes, la Constitución nacional y no le importa nada”.