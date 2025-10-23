Axel Kicillof y Sergio Massa encabezan el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en San Martín
El oficialismo de la provincia cierra su campaña en la UNSAM con un encuentro sencillo y de fuerte impronta territorial, acompañado por los principales candidatos de la coalición.
En el tramo final de la campaña, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comparten este jueves un acto en el municipio de San Martín que marcará el cierre bonaerense de Fuerza Patria, rumbo a las elecciones legislativas de este domingo.
El encuentro tendrá lugar en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y reunirá a jubilados, PyMEs, mujeres, universitarios y trabajadores de la obra pública.
De acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, el oficialismo provincial optó por una modalidad de campaña austera y territorial, dejando de lado los actos multitudinarios. En ese marco, la cita en la UNSAM servirá como el punto final del recorrido proselitista en la provincia.
En el escenario acompañarán a Kicillof y Massa el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. También se espera la participación de representantes del INTI, el INTA y la CNEA, entre otras instituciones que respaldan a Fuerza Patria.
La actividad en San Martín forma parte de una serie de actos de cierre que el espacio desplegará en distintos puntos del conurbano. En los días previos, el gobernador y los candidatos visitarán Almirante Brown y Berazategui, combinando anuncios de gestión con actividades partidarias, tal como sucedió en la elección provincial del 7 de septiembre.
En Almirante Brown, Kicillof encabezará la capacitación de fiscales del espacio, mientras que en Berazategui participará de un acto en la escuela de policía Juan Vucetich, antes de finalizar la jornada en San Martín.
A su vez, la convocatoria incluye a todos los postulantes de la coalición, entre ellos Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.
Por otra parte, desde el entorno de Fuerza Patria adelantaron que el búnker electoral bonaerense volverá a instalarse en La Plata. Aunque aún resta la confirmación oficial, todo apunta a que la sede será nuevamente el Hotel Gran Brizo, como en los comicios provinciales.
