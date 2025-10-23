Axel Kicillof y Sergio Massa encabezan el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en San Martín

En Almirante Brown, Kicillof encabezará la capacitación de fiscales del espacio, mientras que en Berazategui participará de un acto en la escuela de policía Juan Vucetich, antes de finalizar la jornada en San Martín.

A su vez, la convocatoria incluye a todos los postulantes de la coalición, entre ellos Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.

Por otra parte, desde el entorno de Fuerza Patria adelantaron que el búnker electoral bonaerense volverá a instalarse en La Plata. Aunque aún resta la confirmación oficial, todo apunta a que la sede será nuevamente el Hotel Gran Brizo, como en los comicios provinciales.