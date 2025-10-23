Axel Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria en San Martín: "La motosierra fue una estafa en TikTok"

"Cuando nací, Guillermo Francos ya formaba parte del Estado y no paró nunca desde ese momento. Ha formado parte de todos los gobiernos, incluido la dictadura militar", siguió despotricando el gobernadora bonaerense, que para más datos tiene 54 años.

"Nos dicen que no se puede hacer nada distinto con los mismos de siempre y nos ponen a Francos, que estuvo siempre como elenco estable. Más casta no se consigue", ironizó.

francos mar del plata

Kicillof también apuntó contra el equipo económico de Javier Milei, en el que "no está Ramiro Marra ni Karina Milei, está Luis Caputo", como lo estuvo en el mandato de Mauricio Macri, de 2015 a 2019.

"Qué novedad. Es un tipo que se dedicó a emitir deuda a 100 años, que nos endeudó con el FMI y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desastres que hizo", sentenció antes de matizar que "a esta altura no sabemos si el Ministerio de Economía tiene funcionarios del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía".

"Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero, en un casino. Con la nuestra se están timbiando el país a la vista de todo el mundo”, advirtió el gobernador bonaerense, que denunció que la gestión libertaria “vino a fundir, a endeudar y a fugar a la Argentina”.

karina martin menem

Los exfuncionarios del macrismo Santiago Bausili, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger también recibieron los embates de Kicillof, para quien "la motosierra fue una estafa en TikTok para los que los votaron".

"Detrás del equipo de Milei está el poder permanente de la Argentina que viene a saquear de nuevo y que lo tienen de mascarón de proa a Milei”, y afirmó que “lo que estamos viviendo es la estafa más grande de la historia argentina", dictaminó.