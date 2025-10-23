Axel Kicillof en Almirante Brown: "Un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino"
El gobernador se reunió con fiscales de Fuerza Patria en esa localidad bonaerense en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas de este domingo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con los fiscales de mesa de Fuerza Patria que ultiman detalles para las elecciones legislativas de este domingo.
En tren de cerrar la campaña proselitista, el mandatario bonaerense afirmó que "nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba: un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”.
Además de ser el chaperón de los candidatos de Fuerza Patria Jorge Taiana y Jimena López, Kicillof alertó a los fiscales por posibles “trampas” que el Gobierno nacional podría instrumentar en la elección del próximo domingo, en referencia al sistema de Boleta Única de papel (BUP).
“Implementaron un nuevo sistema de votación que muchos no conocen ni comprenden. De acá al domingo la tarea es explicar cómo hay que hacer para votar en la séptima columna, la que tiene a la bandera argentina en el centro”, advirtió.
De hecho, apoderados de Fuerza Patria denunciaron esta semana que el Gobierno había hecho un recuento peculiar de los votos durante el simulacro de elecciones que se realizó el domingo pasado para probar el sistema de la BUP.
Según la denuncia, La Libertad Avanza, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), contó los votos de cada fuerza política a nivel nacional en vez de tratar a cada provincia -y la Ciudad de Buenos Aires- como distritos inconexos, que es lo que corresponde a estas elecciones.
De repetirse la maniobra este domingo podría ocurrir que se "pierdan" algunos votos por una manipulación intencional del Gobierno.
En esa línea, el gobernador hizo un llamado a completar la tarea que se inició el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria ganó los comicios bonaerenses por más de 13 puntos por sobre La Libertad Avanza.
“Vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, enfatizó Kicillof.
