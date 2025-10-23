Axel Kicillof en Almirante Brown: "Un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino"

Según la denuncia, La Libertad Avanza, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), contó los votos de cada fuerza política a nivel nacional en vez de tratar a cada provincia -y la Ciudad de Buenos Aires- como distritos inconexos, que es lo que corresponde a estas elecciones.

De repetirse la maniobra este domingo podría ocurrir que se "pierdan" algunos votos por una manipulación intencional del Gobierno.

En esa línea, el gobernador hizo un llamado a completar la tarea que se inició el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria ganó los comicios bonaerenses por más de 13 puntos por sobre La Libertad Avanza.

“Vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, enfatizó Kicillof.