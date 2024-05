Axel Kicillof en Florencia Varela: "El ajuste de Milei lo está pagando el pueblo"

Entre otros conceptos, el gobernador bonaerense dijo que la consigna “La patria no se vende” responde a “un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, un no a los valores que expresan, no a la intolerancia y la agresión que utiliza el Presidente; es un rechazo a la entrega de la patria y a la crueldad como práctica política”.