Kicillof reveló el motivo por el que Guzmán se fue del Gobierno

En ese marco Kicillof aseguró: "Permítanme una digresión más de actualidad. Yo escuchaba el otro día, o leí un pedacito de la entrevista a (Martín) Guzmán que fue ministro hasta hace poco y decía que él había puesto un ultimátum y explicaba qué era ese ultimátum y a quién era ese ultimátum. Porque él decía ‘había una corrida o un principio de corrida’ y entonces para terminar con esa movida financiera ‘yo puse un ultimátum, que tenían que cambiar ciertas cosas’ que tenían que ver con el Banco Central. Ni con funcionarios de energía, ni con Cristina (Kirchner) ni con Máximo (Kirchner), ni con nada: tenían que ver en una discusión entre quien estaba en ese momento -y ahora también- en el Banco Central: Pesce. Era una discusión que, además se conoció por los diarios. Puso un ultimátum que no tenía que ver con, llamémoslo, "el kirchnerismo'".

Y siguió: "Pesce es un funcionario elegido y designado por Alberto (Fernández). Decía que en esa discusión que se dio, él puso un ultimátum, no le hicieron caso y entonces presentó su renuncia. Pero no tenía que ver ni con lo energético, tenía que ver con una discusión sobre variables financieras, que son discusiones de política económica. Es decir la renuncia no tenía que ver con ninguno de los otros factores, dijo que su renuncia tenía que ver con la discusión con Pesce. Pesce que fue confirmado de nuevo, hace poco, en el Banco Central. No es una evaluación de eso, simplemente una constatación de que son decisiones de políticas económicas”.

El mandatario provincial advirtió además que "la discusión que se viene es si queremos un Estado que intervenga en la economía para ampliar derechos o uno al servicio de las pequeñas minorías".

Luego, en sus redes sociales, manifestó: "Desde algunos sectores buscan instalar como parte del sentido común que la Argentina lleva 70 años de fracasos y muchas décadas de estancamiento" y consideró: "Nuestro desafío es contraponer con hechos y datos esas falsas premisas".

"En 2003 empezó un ciclo de 12 años de crecimiento de la producción, del empleo, de los salarios y las empresas que permitió reducir la desigualdad y la pobreza. En 2015, cuando cambió el patrón económico, llegó a su punto más bajo", continuó.

"Somos un país que quiere tener derecho al futuro, eso es lo que nos tenemos que plantear", cerró y agradeció al Instituto por invitarlo al seminario de formación política "y generar estos espacios de debate tan necesarios para defender los derechos del pueblo argentino".