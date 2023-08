Axel Kicillof, sobre los saqueos: "Hubo falsas denuncias y movilización en redes sociales"

"La situación arranca el fin de semana en Mendoza, Neuquén y Córdoba. Aquí, en la Provincia de Buenos Aires, nos encontramos con falsas denuncias y falsas imágenes, como que estaban ocurriendo en el conurbano bonaerense situaciones vinculadas con robos y con violencia", dijo Kicillof.

E insistió: "hubo falsas denuncias y movilización a través de redes de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra Provincia de Buenos Aires. Ayer tuve una larga reunión con todos los intendentes de la provincias", reiteró.

El mandatario bonaerense, además, desmintió una situación de robo en José C. Paz, donde se viralizaron imágenes y videos a través de redes sociales.

"Sólo en José C. Paz nos llegaron imágenes de que estaban ocurriendo robos en un comercio de electrónica y otro de ropa, incluso con intervención de algunas figuras políticos de otros espacios, y era mentira, eso nunca ocurrió en José C. Paz. Hubo un trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría", señaló.

Y concluyó: "Los vecinos y vecinas no participaron masivamente de nada de esto. Por el contrario, intentaron evitar que los grupos violentos llevaran adelante estas acciones. Hoy estamos trabajando para garantizar la seguridad, tratamos de aplacar y generar una situación de paz".