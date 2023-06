Axel Kicillof recibió a la mujer que irrumpió durante un acto en Brandsen

En ese momento, el Gobernador le dijo que la iba a recibir después, pero ella agarró el micrófono y exclamó: "No hay hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio".

Mujer inerrumpe Kicillof.mp4

Tras este hecho, que encendió las alarmas sobre la seguridad del Gobernador, la mujer habló en distintos medios y se definió como: "una vecina común de Brandsen y apolítica".

Previo al encuentro, que se realizó este lunes por la mañana en La Plata, la vecina de Brandsen volvió a hablar con los medios y comentó: "quedó más que claro que no quise atentar contra el gobernador. De hecho no tengo ninguna causa en mi contra y me voy a reunir con él".