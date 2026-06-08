Axel Kicillof decretó feriado el día del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026: para quiénes
El gobernador Axel Kicillof confirmó un nuevo feriado provincial que coincidirá con el primer partido de la Albiceleste. Conocé a quiénes beneficia.
Un afortunado grupo de trabajadores bonaerenses gozará de un fin de semana extra largo de cuatro días en el mes de junio, ya que el banco del gobernador Axel Kicillof decretó asueto para el martes 16. Esta medida administrativa coincide exactamente con el esperado debut de nuestra Selección Nacional en el Mundial 2026.
El decreto de Axel Kicillof y los municipios beneficiados
Las normativas de la provincia de Buenos Aires contemplan asuetos para diversas celebraciones locales. En este caso puntual, el martes 16 de junio fue declarado feriado para el partido de Mar Chiquita en conmemoración de su aniversario fundacional número 87.
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Por su parte, otras localidades bonaerenses como General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia celebrarán sus fiestas patronales con diversas actividades para sus habitantes. De esta manera, en estas ciudades los trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia disfrutarán de un fin de semana extra largo, dado que este asueto se acopla perfectamente al feriado nacional del lunes 15 de junio en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
Qué pasa con el feriado del 20 de junio
El calendario oficial indica que en junio habrá dos grandes feriados nacionales. Mientras que el del lunes 15 formará un fin de semana largo tras el traslado de la fecha original del 17, ocurre una situación muy distinta con la segunda efeméride del mes.
El sábado 20 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, pero desde el Gobierno confirmaron que la fecha no se trasladará para formar otro fin de semana doble XL. Por lo tanto, el asueto solo podrá ser aprovechado por aquellos ciudadanos que presten servicios habitualmente los días sábados.
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