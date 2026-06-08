Axel Kicillof decretó feriado el día del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026: para quiénes

Qué pasa con el feriado del 20 de junio

El calendario oficial indica que en junio habrá dos grandes feriados nacionales. Mientras que el del lunes 15 formará un fin de semana largo tras el traslado de la fecha original del 17, ocurre una situación muy distinta con la segunda efeméride del mes.

El sábado 20 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, pero desde el Gobierno confirmaron que la fecha no se trasladará para formar otro fin de semana doble XL. Por lo tanto, el asueto solo podrá ser aprovechado por aquellos ciudadanos que presten servicios habitualmente los días sábados.