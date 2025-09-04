Baby Etchecopar a Javier Milei: "Si Néstor estuviese vivo, vos no tendrías pelotas para decirle esto"

Embed

" Ustedes están locos en serio, parece que son hijos de primos, no les sube agua al tanque. Haceme juicio, me chupa un huevo, pero ponéte los huevos arriba de la mesa. No tengo ni edad, ni tiempo ni ganas de estar escuchando pelotudeces, no veo soluciones", protestó.

"Veo nada más que acto, acto, acto... Lo de Elon Musk fue un papelón pero recién arrancabas y la gente todavía te tenía un voto de confianza, con la motosierra, viste que ni te saludó", en referencia al empresario sudafricano que supo ser mano derecha de Donald Trump en Estados Unidos hasta que tuvo una salida abrupta de la Casa Blanca.

"Basta, basta, me da vergüenza ajena", sentenció en Buenos Aires Baby Etchecopar tras ver las imágenes de un Javier Milei incapaz de conmover al público, que estaba en fuga un poco por el frío y otro poco, por lo malo que se puso el acto.