Baby Etchecopar a Javier Milei: "Si Néstor estuviese vivo, vos no tendrías pelotas para decirle esto"
El conductor sorprendió defendiendo al difunto expresidente, aunque aclaró no ser "kirchnerista". Mirá su discurso contra el libertario.
Baby Etchecopar soprendió el miércoles de esta semana con su editorial en su programa por América 24, "Basta Baby", en el que habló del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, y en especial con el discurso que el presidente Javier Milei pronunció ante un escaso público en fuga.
"Dejá de joder con el Pingüino, porque yo no soy kirchnerista. Néstor está muerto. Yo no lo quiero a Néstor, pero está muerto. Y te aseguro que si el Pingüino hubiera estado vivo, vos no tenés las pelotas para decirle lo mismo", disparó de manera coloquial el conductor, para quien la pose antikirchnerista de Javier Milei ya no tiene el efecto deseado en sus votantes.
"Déjenos de hinchar las pel...", expresó en otro tramo de su editorial donde instó al Presidente a "dejar de boludear, pibe, sos grande" y a no seguir usando metáforas sobre orcos y leones. "Sos grande, hermano, aunque no parezca, sos grande. Dejá de hacerte el gladiador. Esto es un país en serio. Dejá de jugar", sentenció Baby Etchecopar con una escenografía a sus espaldas de un Congreso convertido en circo.
Parado ante el micrófono como hasta hace poco lo hiciera Jorge Lanata -pero sin trajes estridentes de por medio- el conductor de América 24 insistió en nombrar a "la otra impresentable, a la que le pagamos nosotros", posiblemente refiriéndose a Karina Milei, y criticó al Gobierno por "patotear a los jubilados".
" Ustedes están locos en serio, parece que son hijos de primos, no les sube agua al tanque. Haceme juicio, me chupa un huevo, pero ponéte los huevos arriba de la mesa. No tengo ni edad, ni tiempo ni ganas de estar escuchando pelotudeces, no veo soluciones", protestó.
"Veo nada más que acto, acto, acto... Lo de Elon Musk fue un papelón pero recién arrancabas y la gente todavía te tenía un voto de confianza, con la motosierra, viste que ni te saludó", en referencia al empresario sudafricano que supo ser mano derecha de Donald Trump en Estados Unidos hasta que tuvo una salida abrupta de la Casa Blanca.
"Basta, basta, me da vergüenza ajena", sentenció en Buenos Aires Baby Etchecopar tras ver las imágenes de un Javier Milei incapaz de conmover al público, que estaba en fuga un poco por el frío y otro poco, por lo malo que se puso el acto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario