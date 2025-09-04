Veda en provincia de Buenos Aires por elecciones: a qué hora arranca, hasta cuándo y qué se puede hacer

Desde entonces y hasta las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas.

Hasta cuándo rige la veda electoral en Buenos Aires

La veda electoral se extenderá durante todo el fin de semana (viernes y sábado incluido), y recién se levantará a las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.

Veda electoral: qué se puede hacer y qué no

Según consta en el sitio Argentina.gob.ar:

Se prohíbe realizar actos públicos de campaña

Se prohíbe el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios

También se prohíben posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral

Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.