Javier Milei se reunió en Los Ángeles con la científica que aspira a ser la primera astronauta argentina

Nacida en Salta en 1997, Noel de Castro es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Favaloro (UF), con especialidad en bioastronáutica, que estudia los aspectos biológicos, conductuales y médicos de los seres humanos en entornos de vuelo espacial.

"Mi carrera empezó como ingeniera biomédica en las aulas de la Universidad Favaloro, donde tuve el honor de ser profesora de física cuántica por un tiempo. Cuando terminé, decidí ir directo a mi sueño: al espacio”, escribió la joven científica argentina al conocerse su nominación.

En este sentido, indicó que “apliqué como bioastronauta en Florida e inicié mi maestría en ingeniera aeroespacial, pero sabía que necesitaba mucho más. Hoy tengo la posibilidad real de convertirme en la primera astronauta argentina".

La agenda de Javier Milei en California

Javier Milei tiene previsto encabezar una presentación ante unos 80 representantes de empresas multinacionales y fondos de inversión, entre ellos Citi, JP Morgan, Amazon Web Services, Globant, Chevron, Paramount, VISA y Capital Group, en un encuentro organizado conjuntamente por la Embajada argentina y el Instituto Milken.

El mandatario también mantendrá una reunión privada con Michael Milken, financista y fundador del centro de estudios que lleva su nombre, conocido por haber creado en la década de 1980 los llamados “bonos basura” en Wall Street, hoy dedicado a proyectos filantrópicos.