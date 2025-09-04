La respuesta de José Luis Espert al ser consultado por Diego Spagnuolo: "No me rompan las bolas"

Visiblemente molesto por la insistencia sobre su relación con el extitular de la ANDIS, agregó Espert: "Yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert”.

“Me van a operar y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias las que quieran", declaró el candidato libertario en entrevista radial, agregando que “yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace cindo años, 2021 más o menos. Después nunca más".

No obstante, reconoció haber tenido contacto reciente con el exfuncionario, pero aseguró que fue “por cuestiones presupuestarias” vinculadas a la ANDIS. "Tuve una reunión vinculada con el ANDIS, pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda" y debía evaluar el costo fiscal de un proyecto de ley sobre discapacidad, sostuvo.

Finalmente, reiteró la táctica oficial para despegarse del escándalo desatada por las presuntas coimas, al afirmar que "es parte de la campaña sucia de kirchnerismo, como las escuchas ilegales. Siempre antes de una elección el kirchnerismo está dando vuelta".