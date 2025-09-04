La respuesta de José Luis Espert al ser consultado por Diego Spagnuolo: "No me rompan las bolas"
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) estalló cuando le preguntaron sobre su amistad con el denunciante del pago de coimas en la ANDIS, y atribuyó esas denuncias a una "campaña sucia de kirchnerismo".
Sindicado como quien presentó a Diego Spagnuolo a Javier Milei varios años atrás, cuando el libertario solo era un personaje mediático sin demasiada proyección más allá de las fantochadas realizadas en televisión, José Luis Espert estalló al ser consultado sobre el despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) negó tener una relación de amistad con el denunciante de las coimas, que involucró a Karina Milei en el cobro de sobornos a través de la Droguería Suiza Argentina, y mostró su disgusto por la pregunta.
Fue Jonatan Viale, de innegable simpatías con la gestión anarcocapitalista, quien se atrevió a abordar el espinoso nombre de quien fuera abogado del Presidente y asiduo espectador y escucha de óperas en la Quinta de Olivos.
Y el actual diputado no se anduvo con vueltas al responder sobre su “amigo” Spagnuolo, como lo calificó el periodista: "No me rompan las bolas con eso", sentenció.
Visiblemente molesto por la insistencia sobre su relación con el extitular de la ANDIS, agregó Espert: "Yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert”.
“Me van a operar y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias las que quieran", declaró el candidato libertario en entrevista radial, agregando que “yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace cindo años, 2021 más o menos. Después nunca más".
No obstante, reconoció haber tenido contacto reciente con el exfuncionario, pero aseguró que fue “por cuestiones presupuestarias” vinculadas a la ANDIS. "Tuve una reunión vinculada con el ANDIS, pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda" y debía evaluar el costo fiscal de un proyecto de ley sobre discapacidad, sostuvo.
Finalmente, reiteró la táctica oficial para despegarse del escándalo desatada por las presuntas coimas, al afirmar que "es parte de la campaña sucia de kirchnerismo, como las escuchas ilegales. Siempre antes de una elección el kirchnerismo está dando vuelta".
