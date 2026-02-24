Bajó la confianza en el Gobierno, según la Universidad Torcuato Di Tella

Javier Milei vs periodismo

Además, el informe destaca que, aunque la baja registrada en febrero es modesta, el ICG se mantiene cerca del promedio de la gestión actual (2,44 puntos) y dentro de un rango acotado de variación. Desde el inicio del mandato de Milei, el índice osciló entre un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 puntos, lo que sugiere una relativa estabilidad en la percepción pública, sin cambios abruptos en la tendencia general.

La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero, alcanzó a mil personas en 37 localidades del país, con un error estándar de ±0,07. El intervalo de confianza para el ICG, según el relevamiento, va de 2,26 a 2,51 puntos.

La imagen del gobierno de Javier Milei

El estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella señala un comportamiento dispar entre los componentes del índice. Se registraron variaciones positivas en la percepción de "Honestidad de los funcionarios" (2,76 puntos; +2,6%) y "Eficiencia en la administración del gasto público" (2,29 puntos; +2,7%).

En cambio, retrocedieron otros indicadores clave: la "Capacidad para resolver los problemas del país" descendió a 2,70 puntos (-4,9%), la "Evaluación general del gobierno" cayó a 2,18 puntos (-1,8%) y la "Preocupación por el interés general" bajó a 1,99 puntos (-1,0%).

El informe también evidencia brechas marcadas entre distintos grupos sociales. La confianza continúa siendo mayor entre los hombres (2,62 puntos; +4%) que entre las mujeres (2,11; -7%), lo que amplía la diferencia a 0,51 puntos.

Por edad, el segmento de 18 a 29 años mantiene el nivel más alto (2,99 puntos; +10,7%), mientras que los grupos de 30 a 49 años (2,13; -1,8%) y los mayores de 50 (2,47; -2%) registraron leves caídas.

En cuanto al nivel educativo, el índice más elevado se observa entre quienes completaron el secundario (2,56; +6,7%), por encima de quienes cuentan con estudios universitarios (2,41; -5,5%). El nivel más bajo corresponde a quienes tienen estudios primarios (1,56; -1,9%).

El factor geográfico también muestra diferencias. El Interior del país exhibió un ICG de 2,60 puntos (+0,4%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el indicador se ubicó en 2,10 puntos (-3,7%) y en el Gran Buenos Aires en 2,04 puntos (-1,9%).

Por último, la percepción económica continúa siendo el principal determinante del respaldo a la gestión de Javier Milei. Entre quienes creen que la situación económica mejorará en el próximo año, el ICG alcanza los 4,30 puntos; en contraste, cae a apenas 0,43 puntos entre quienes anticipan un empeoramiento.