El Gobierno le revocó la autorización a Galeno ART y provocó más de 600 despidos

Estos nuevos más de 660 despidos se suman al millar de puestos de trabajo formlaes que se destruyeron luego de que Fate anunciara el miércoles pasado el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando a raíz de la apertura indiscriminada de las importaciones proveniente principalmente desde China, y de la contracción del mercado interno merced del derrumbe del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores a partir de las políticas impulsadas por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.