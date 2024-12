Bomba de Guillermo Francos contra el PRO por las elecciones legislativas: "En la cancha se ven los pingos"

El funcionario consideró que desde la Ciudad "quieren separar los comicios para ver si pueden tener más importancia o más vigencia o más influencia en el manejo político de la Ciudad", y explicó: "Nosotros como La Libertad Avanza no estamos de acuerdo con esto".

Consultado sobre si el PRO es favorito a ganar en la Ciudad, el jefe de Gabinete expresó que "siempre está por verse", y desafió: "En la cancha se ven los pingos".

Como si no quedara claro, Francos ratificó que "pareciera que en la Ciudad, LLA y el PRO no irán juntos", y adelantó: "En la Provincia habrá que ver. No sabemos qué va a pasar".

Días atrás, el presidente Javier Milei había advertido al PRO que una eventual alianza en las próximas elecciones solo serían posibles si se diera en todos los distritos del país.

"O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", manifestó el mandatario, desatando hasta una respuesta de Mauricio Macri.