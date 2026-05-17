Al libertario Manuel Quintar lo habrían estafado con otro Tesla: pagó US$ 285.000 y nunca se lo entregaron

Sin embargo, los meses transcurrieron, las fechas límite vencieron y las respuestas de la firma comercial desaparecieron, siempre según su denuncia.

De esta manera, y ante el incumplimiento y la falta de soluciones, el pasado 17 de abril de 2026 —semanas antes de mostrarse públicamente con el rodado— Quintar radicó una denuncia penal contra la concesionaria y sus propietarios, una pareja de 42 y 44 años.

Red de estafas, allanamientos y un millonario embargo

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de Pilar. Las pesquisas de la Policía Bonaerense detectaron que el comercio operaba bajo un presunto "esquema societario" diseñado para captar clientes de alto poder adquisitivo y defraudarlos.

El avance de la investigación derivó en una serie de operativos:

Primer procedimiento (fines de abril): Los agentes allanaron el local original y la vivienda de los sospechosos, quienes fueron aprehendidos formalmente y luego recuperaron la libertad mientras continúa el proceso.

Segundo procedimiento (reciente): Al detectar que los imputados mudaban documentación y rodados para reactivar las operaciones en un nuevo local de Del Viso, las autoridades irrumpieron en dicho predio. Si bien los dueños no fueron localizados en el lugar, se logró el secuestro y embargo preventivo de 19 autos de alta gama, valuados en u$s1.229.200. La medida, avalada por el Juzgado de Garantías Nº 6 de San Isidro, busca resarcir el perjuicio económico provocado al legislador.

La aparición de Manuel Quintar con su Tesla Cybertruck en el Congreso

A pesar de no haber recuperado los u$s285.000 de la primera operación fallida, Quintar logró adquirir por otra vía la camioneta que pretendía. Se trata del Tesla Cybertruck —en su versión de máxima potencia— con el que arribó al palacio legislativo a mediados de mayo, generando revuelo y críticas por la ostentación en el actual contexto económico.

Tras estacionarlo en los playones del Congreso, el imponente vehículo fue retirado del lugar al día siguiente por una grúa particular. Desde el entorno del legislador jujeño aclararon que no se trató de una infracción de tránsito, sino de un servicio de traslado contratado por el propio Quintar para enviar de forma definitiva la camioneta hacia la provincia de Jujuy.