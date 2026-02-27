Cambios en el Ministerio de Economía: renunció el secretario de Finanzas y ya hay reemplazante

Quién es Federico Furiase

Graduado en la licenciatura de Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), el hasta ahora director del Central, designado en el cargo en junio de 2024, se desempeña también como profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde obtuvo un magíster en Finanzas.

Especializado en Macroeconomía y Finanzas Globales, Federico Furiase trabajó también en algunas de las principales consultoras privadas de nuestro país, como Anker (propiedad de Caputo y Santiago Bausili, titular del BCRA) y Estudio Bein.