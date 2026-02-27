Cambios en el Ministerio de Economía: renunció el secretario de Finanzas y ya hay reemplazante
Luis Caputo anunció que Alejandro Lew renunció al cargo y que su lugar en esa importante Secretaría será ocupado por un director del Banco Central.
En las últimas horas se conoció que Alejandro Lew renunció “por razones personales” a la conducción de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y ya se conoció quién es su sucesor en ese cargo.
Así lo hizo saber este viernes el propio ministro Luis Caputo, quien confirmó que Federico Furiase, que ocupa un cargo en el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es el nuevo secretario de Finanzas de esa cartera.
Caputo indicó que la decisión de Lew de renunciar se produjo “por razones personales” y aseguró que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.
“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, indicó el ministro en redes sociales.
Al mismo tiempo indicó que “Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo Secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”.
Quién es Federico Furiase
Graduado en la licenciatura de Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), el hasta ahora director del Central, designado en el cargo en junio de 2024, se desempeña también como profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde obtuvo un magíster en Finanzas.
Especializado en Macroeconomía y Finanzas Globales, Federico Furiase trabajó también en algunas de las principales consultoras privadas de nuestro país, como Anker (propiedad de Caputo y Santiago Bausili, titular del BCRA) y Estudio Bein.
