Carlos Bianco calificó de "día histórico" la elección y celebró la gran participación

Sobre cuándo se van a conocer los resultado, explicó: "Hace minutos se produjo el cierre de los comicios, puede ser que en alguna escuela se siga votando, para estos casos hay un protocolo ya establecido. Ahora está ocurriendo el escrutinio provisorio. Los resultados van a estar en principio a partir de las 21, siempre y cuando esté escrutado al menos el 30% de las mesas de todas las secciones electorales. Ahí se va a abrir la información a todo el público".

Embed

Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses

07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.

11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.

15 a 17: con Jorge Rial.

17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.

20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.

22 a 00: Pablo Duggan y equipo.

Embed

Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.