Carlos Bianco calificó de "día histórico" la elección y celebró la gran participación
El ministro de Gobierno bonaerense destacó la normalidad del proceso electoral y agradeció a los organismos que garantizaron su desarrollo.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó un conferencia de prensa al cierre de la elección, a la que calificó como una "jornada histórica" y celebró la participación electoral.
"Es un día histórico para la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que nuestra provincia organiza una elección de forma desdoblada. Nunca antes una provincia había hecho una elección con más de 14 mil electores", subrayó.
En relación al desarrollo de la votación, destacó: "La jornada electoral transcurrió con total normalidad. Desde el día de ayer se habían entregado los materiales en los más de 17 mil locales de votación. Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana estaban todas las mesas abiertas y la gente pudo votar en paz, no hubo largas filas y fue un proceso muy bien organizado y muy rápido".
En este contexto, el funcionario bonaerense manifestó: "Queríamos agradecer a todos los órganos institucionales involucrados. En primer lugar, a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad primaria sobre esta elección; a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Federal N°1 de La Plata, de Alejo Ramos Padilla, que estuvo colaborando con la logística".
En la misma línea, Bianco valoró el trabajo conjunto con las áreas de seguridad: "También agradecemos el trabajo del Ministerio de Seguridad bonaerense, de Nación y de todas las fuerzas involucradas".
Sobre cuándo se van a conocer los resultado, explicó: "Hace minutos se produjo el cierre de los comicios, puede ser que en alguna escuela se siga votando, para estos casos hay un protocolo ya establecido. Ahora está ocurriendo el escrutinio provisorio. Los resultados van a estar en principio a partir de las 21, siempre y cuando esté escrutado al menos el 30% de las mesas de todas las secciones electorales. Ahí se va a abrir la información a todo el público".
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario