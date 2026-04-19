Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona: qué le pasó
El funcionario bonaernese, parte de la comitiva encabezada por Axel Kicillof, tuvo que retrasar su regreso al país por una intervención quirúrgica.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que formaba parte de la comitiva oficial encabezada por el gobernador Axel Kicillof, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en la ciudad de Barcelona tras sufrir un cuadro de apendicitis.
El funcionario se encuentra fuera de peligro y en etapa de recuperación. Bianco dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que la operación se realizó el sábado por la noche para evitar complicaciones mayores.
Según detalló, los médicos recomendaron la cirugía inmediata para prevenir una peritonitis, lo que lo obligó a cancelar su vuelo de regreso a la Argentina.
“La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país”, manifestó el ministro, agradeciendo además los mensajes de apoyo recibidos.
El percance de salud ocurrió en el tramo final de una misión internacional enfocada en la búsqueda de inversiones productivas para la Provincia. Durante su estadía en España, Bianco participó junto a Kicillof de reuniones con CEOs y grupos inversores en Madrid y Barcelona y de la cumbre Global Progressive Mobilisation, donde compartió espacio con líderes como Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro.
Actualmente, el ministro permanece internado en la ciudad catalana bajo observación. Se espera que en los próximos días reciba el alta definitiva y el aval de los profesionales para emprender el viaje de retorno al país.
Axel Kicillof en España: "La solución ante la ultraderecha tiene que ser internacional"
De gira política en España y ante un colmado público, Axel Kicillof criticó la gestión de Javier Milei desde una perspectiva internacional.
Kicillof estuvo con dirigentes que se reunieron en Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista. En esa cumbre, durante su exposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires argumentó que la ultraderecha, ejemplificada en el gobierno de Javier Milei, no representa los intereses populares y que la respuesta a esta ideología debe ser un esfuerzo internacional coordinado.
La declaración busca internacionalizar la crítica a las políticas de la administración actual en Argentina, marcando una postura política clara desde la oposición.
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