Carpetazo: Manuel Adorni anunció el decreto que incumplió sobre viajes de familiares pagados por el Estado

Un video del 13 de agosto de 2024 muestra al entonces vocero presidencial anunciando con bombos y platillos la firma del Decreto 712/2024, una medida diseñada específicamente para prohibir el uso de recursos estatales y aeronaves públicas en beneficio de familiares de funcionarios.

En aquella conferencia de prensa, Adorni se jactó del ajuste fiscal y lanzó duras críticas contra la gestión anterior, acusando a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y a la ex primera dama Fabiola Yáñez de malgastar millones de dólares en vuelos personales.

Lo más llamativo de su discurso fue la promesa final, que hoy se vuelve en su contra. Ese día, el funcionario enfatizó que, gracias a la nueva reglamentación de Milei, "no se van a poder usar aviones públicos para (...) traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública".

Hoy, el mismo funcionario que celebraba el fin de los privilegios admitió haber llevado a su esposa a una gira internacional utilizando recursos de la "agenda pública", dejando en evidencia una brutal desconexión entre el relato libertario y la práctica real del poder.