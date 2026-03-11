Victoria Villarruel le dedicó una ironía a Manuel Adorni: "El ajuste lo paga la política, jajaja"

El rol de Angeletti, hay que decirlo, se limitó a acompañar a Manuel Adorni en los momentos fuera de agenda.

"Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo", expresó Adorni en una entrevista a A24 sobre el tema.

Adorni aseguró que Angeletti "pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero", pero que "después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse" al avión oficial para evitar desencuentros en el aeropuerto.

"No le gastamos ni un peso al Estado", insistió el funcionario, que no aclaró si le pagó la misma cantidad de dólares a la dependencia gubernamental correspondiente, o si le sumó el costo del alojamiento y otros gastos.

"Vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado", remarcó.

La pulseada más conveniente

La distancia que Javier Milei y su equipo establecieron con Victoria Villarruel podría serle beneficiosa a la vicepresidenta, ya que la despegaron de la agenda del Gobierno sin pedir formalmente su renuncia.

"No hay ninguna chance de volver a tener relación con la vicepresidenta, pero porque no es parte del Gobierno, no es parte de la gestión, no es parte de las decisiones", dijo Manuel Adorni al día siguiente de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Aliviada de la tarea, carga y legado de la administración de Javier Milei y compañía, Victoria Villarruel afirmó este miércoles en su visita a Expoagro que "las internas son de la vieja política", y que el tema de su actual relación con el Presidente "no tiene importancia".

"No creo que hoy tenga que hablar de eso. Entiendo que este tipo de temas de esta novela le permiten al periodismo continuar hablando de algo que hoy no tiene importancia", sentenció.