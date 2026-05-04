"Todos somos iguales ante la ley": otro descargo de Javier Milei contra periodistas, entre agravios y amenazas

image Otro descargo de Javier Milei contra periodistas, entre agravios y amenazas.

Javier Milei sobre el mercado de medios y la pauta oficial

El jefe de Estado también analizó la estructura económica de los medios de comunicación en Argentina, y argumentó que, en un mercado libre, la sociedad mandaría a la quiebra a los medios que publican falsedades.

En este contexto, y sin pruebas, el Presidente acusó a gran parte del sector de subsistir gracias a la pauta oficial de gobiernos subnacionales, luego de que el Gobierno Nacional eliminara dicho gasto. Según su visión, esto impide que el mercado corrija a los medios que operan al servicio de intereses políticos.

"Lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas", acusó Milei.

Hacia el final de su mensaje, el mandatario fue tajante sobre el futuro de la relación con la prensa. "Mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta", sentenció.

Asimismo, prometió que el Gobierno responderá a cada "operación" o "injuria", cerrando su comunicado con su habitual proclama: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!". Este posicionamiento ocurre en un clima de alta tensión, marcado por denuncias judiciales contra periodistas y cambios en los protocolos de acceso a la Casa de Gobierno.