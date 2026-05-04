"Todos somos iguales ante la ley": otro descargo de Javier Milei contra periodistas, entre agravios y amenazas
Tras la reciente reapertura de la Sala de Prensa de la Casa Rosada, el Presidente dedicó un extenso y poco preciso mensaje contra el periodismo opositor.
En coincidencia con la normalización de las actividades en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, que permaneció cerrada diez días por una revisión de protocolos de seguridad, el presidente Javier Milei publicó un extenso mensaje titulado "Sobre los 'periodistas'".
En el texto, el mandatario cuestionó los reclamos de libertad de expresión del sector y ratificó su postura de confrontación directa frente a lo que denomina "mentiras e injurias". Y se da luego de un sinfín de ataques a la prensa por parte de su Gobierno, incluso con agravios e insultos de su parte.
En este marco, Milei comenzó su descargo rechazando las acusaciones de censura que suelen surgir ante sus críticas. "Nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy", aseguró.
Para el Presidente, existe una confusión conceptual en el ejercicio de la profesión, por lo que sostuvo que la libertad de expresión no significa "decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia" y que reclamar inmunidad ante las críticas es intentar mantener privilegios de una "torre de marfil" que ya no existe.
A su vez, el mandatario afirmó que los periodistas deben hacerse responsables de sus actos "como cualquier ciudadano de a pie" y que él, como Presidente, no dudará en decir "verdades incómodas". Sentenció que en su gestión se terminó la división entre ciudadanos de primera y de segunda, instando a los comunicadores a "aprender a hacerse cargo de sus palabras".
Javier Milei sobre el mercado de medios y la pauta oficial
El jefe de Estado también analizó la estructura económica de los medios de comunicación en Argentina, y argumentó que, en un mercado libre, la sociedad mandaría a la quiebra a los medios que publican falsedades.
En este contexto, y sin pruebas, el Presidente acusó a gran parte del sector de subsistir gracias a la pauta oficial de gobiernos subnacionales, luego de que el Gobierno Nacional eliminara dicho gasto. Según su visión, esto impide que el mercado corrija a los medios que operan al servicio de intereses políticos.
"Lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas", acusó Milei.
Hacia el final de su mensaje, el mandatario fue tajante sobre el futuro de la relación con la prensa. "Mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta", sentenció.
Asimismo, prometió que el Gobierno responderá a cada "operación" o "injuria", cerrando su comunicado con su habitual proclama: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!". Este posicionamiento ocurre en un clima de alta tensión, marcado por denuncias judiciales contra periodistas y cambios en los protocolos de acceso a la Casa de Gobierno.
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