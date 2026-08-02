Caso $LIBRA: la ruta del dinero de Hayden Davis desembarca en una financiera ligada a Mauricio Novelli

El eje que articula todos estos elementos es Novelli, quien oficiaba como nexo entre Davis y el mandatario. Este operador no solo tenía presencia habitual en la oficina de Vicente López, sino que empleaba esa estructura para las actividades de su academia de trading, N&W Professional Traders, un espacio donde el propio Presidente brindó capacitaciones antes de asumir el cargo.

La investigación judicial dispone de elementos sustanciales extraídos del teléfono celular de Novelli, entre los que figuran audios con directrices para retirar efectivo de la financiera y una instrucción para apartar 2.000 dólares destinados a "la secretaria de Milei".

Un documento manuscrito hallado en ese dispositivo detalla un posible compromiso por 5 millones de dólares a cambio del respaldo presidencial al proyecto. El texto estipula el pago de 1,5 millones en efectivo o tokens en el instante en que Milei anunciara a Davis como su "asesor".

Los cronogramas y sumas coinciden de manera casi exacta con los movimientos bancarios identificados por la justicia. Un día posterior a las transferencias de mayor cuantía, Novelli fue observado junto a su familia ingresando bultos en cajas de seguridad de una entidad bancaria.

Hasta el presente, ni el jubilado Mellino ni el trader Rodríguez Blanco han recibido citación para declarar ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pese a figurar como los receptores directos de los fondos bajo escrutinio federal.