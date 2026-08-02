Caso $LIBRA: la ruta del dinero de Hayden Davis desembarca en una financiera ligada a Mauricio Novelli
Transferencias por más de 5 millones de dólares desde el empresario, posteriores a un encuentro con el Presidente, dirigen la pesquisa a una entidad de Vicente López con vínculos al lobista Novelli.
El derrotero de los fondos digitales movilizados por el empresario Haylen Davis, en la víspera del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, confluye en un establecimiento financiero del partido bonaerense de Vicente López. Este sitio, ubicado sobre la Avenida del Libertador, aparece conectado al lobista Mauricio Novelli, según los resultados de una pesquisa periodística.
La secuencia de operaciones se originó a finales de enero de 2025. Específicamente, el día 30 de ese mes, luego de una audiencia en la sede gubernamental con el jefe de Estado, el empresario puso en marcha una serie de envíos monetarios cuyo destino final fueron individuos asociados a esa estructura financiera no formal.
El primer desembolso se produjo en el momento exacto en que el Presidente difundió en su red social que Davis ejercía como su asesor. En esa ocasión, el empresario remitió 1.015.000 dólares a la cuenta de Orlando Mellino, un pensionado de 78 años.
Posteriormente, el 3 de febrero, se concretó una segunda transacción: otros 4.000.000 de dólares fueron transferidos a Camilo Rodríguez Blanco, un operador colombiano que mantiene lazos con la misma firma financiera ubicada en el norte del conurbano.
Estos individuos no son meros intermediarios casuales. Ambos mantienen relación con Diego Mellino, hijo de Orlando, un quiropráctico que se asoció en el negocio financiero junto a Eric Feldsztejn y Darío Rozental.
El eje que articula todos estos elementos es Novelli, quien oficiaba como nexo entre Davis y el mandatario. Este operador no solo tenía presencia habitual en la oficina de Vicente López, sino que empleaba esa estructura para las actividades de su academia de trading, N&W Professional Traders, un espacio donde el propio Presidente brindó capacitaciones antes de asumir el cargo.
La investigación judicial dispone de elementos sustanciales extraídos del teléfono celular de Novelli, entre los que figuran audios con directrices para retirar efectivo de la financiera y una instrucción para apartar 2.000 dólares destinados a "la secretaria de Milei".
Un documento manuscrito hallado en ese dispositivo detalla un posible compromiso por 5 millones de dólares a cambio del respaldo presidencial al proyecto. El texto estipula el pago de 1,5 millones en efectivo o tokens en el instante en que Milei anunciara a Davis como su "asesor".
Los cronogramas y sumas coinciden de manera casi exacta con los movimientos bancarios identificados por la justicia. Un día posterior a las transferencias de mayor cuantía, Novelli fue observado junto a su familia ingresando bultos en cajas de seguridad de una entidad bancaria.
Hasta el presente, ni el jubilado Mellino ni el trader Rodríguez Blanco han recibido citación para declarar ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pese a figurar como los receptores directos de los fondos bajo escrutinio federal.
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