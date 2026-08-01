Desde el PRO adelantaron que acompañarán la reforma del Banco Central
En el bloque de diputados nacionales hay consenso para respaldar la iniciativa impulsada por Javier Milei que la semana próxima comenzará a ser tratada.
Aunque desde el bloque de diputados del PRO se indicó que estudiarán en profundidad los artículos del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, trascendió que existe consenso para respaldar en general la iniciativa.
En ese sentido, desde el partido amarillo señalaron que comparten el objetivo de prohibir la emisión monetaria para financiar al Tesoro y blindar a la entidad contra el déficit fiscal, claves con las que desde siempre acordaron, particularmente desde la asunción de Javier Milei y la implementación de sus medidas de fuerte ajuste.
Los legisladores comendados por Cristian Ritondo coinciden con que la Argentina no debe volver al financiamiento del déficit con emisión monetaria, al considerarlo fuente de inflación, y con la necesidad de otorgar mayor autonomía al Central, incluso blindando la permanencia de Santiago Bausili más allá de los cambios que se operen en el signo político del Gobierno.
Como se sabe, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 95 bancas en la Cámara de Diputados y necesita alcanzar 129 voluntades para aprobar la iniciativa que el lunes tomará estado legislativo y el martes próximo podría tratarse en comisiones.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya había deslizado que, con los 34 legisladores aliados (incluidos los 12 del PRO), el Gobierno tiene los votos suficientes sancionar la reforma de la carta orgánica del BCRA; incluso en el Senado, donde se requerirán al menos 37 votos positivos.
El respaldo del exministro de Macri
Incluso Hernán Lacunza, quien fuera ministro de Hacienda de Mauricio Macri, horas después del anuncio del Presidente ponderó positivamente la reforma de la carta orgánica del Banco Central al calificarla como “muy razonable”.
"Lo felicito, presidente Javier Milei. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo", publicó en redes sociales, señalando que “no había que cerrar el Banco Central, sino preservarlo de políticos insaciables" y afirmando que “no había que dolarizar, sino construir una moneda propia creíble".
No obstante, también advirtió que si bien existían afinidades económicas con el gobierno anarcocapitalista, el PRO debía ofrecer una alternativa independiente para las elecciones de 2027, para las cuales él mismo se consideró candidato.
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