Desde el PRO adelantaron que acompañarán la reforma del Banco Central

El respaldo del exministro de Macri

Incluso Hernán Lacunza, quien fuera ministro de Hacienda de Mauricio Macri, horas después del anuncio del Presidente ponderó positivamente la reforma de la carta orgánica del Banco Central al calificarla como “muy razonable”.

"Lo felicito, presidente Javier Milei. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo", publicó en redes sociales, señalando que “no había que cerrar el Banco Central, sino preservarlo de políticos insaciables" y afirmando que “no había que dolarizar, sino construir una moneda propia creíble".

No obstante, también advirtió que si bien existían afinidades económicas con el gobierno anarcocapitalista, el PRO debía ofrecer una alternativa independiente para las elecciones de 2027, para las cuales él mismo se consideró candidato.