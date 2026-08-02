Axel Kicillof acusó a Javier Milei de extorsión para asegurar su reelección

Finalmente, tras recorridas por Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, donde relevó reclamos por la apertura de importaciones y el parate de la obra pública, el gobernador llamó a articular una alternativa federal: "El primer acuerdo debe fundarse en la convicción de que ninguna provincia puede desarrollarse sola en un país que se desintegra". Concluyó que "cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder, causarían daños irreparables".