Axel Kicillof acusó a Javier Milei de extorsión para asegurar su reelección
El gobernador bonaerense denunció que el Gobierno usa la asfixia financiera a las provincias como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo y modificar el esquema electoral, en busca de su propia reelección.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció que el Ejecutivo nacional, liderado por Javier Milei, emplea la presión financiera sobre los 24 distritos del país como un mecanismo de chantaje y extorsión política. El objetivo sería conseguir voluntades en el Congreso, suspender las PASO y viabilizar un proyecto de reelección presidencial.
En una columna publicada en el diario La Voz del Interior, el mandatario provincial cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional. Advirtió que las provincias sufren una pérdida acumulada de más de 47 billones de pesos y sostuvo que, para Milei, gobernar se reduce a lograr su propia permanencia en el poder.
Kicillof trazó un diagnóstico crítico de la gestión tras 30 meses: "Con su política económica, Milei destruyó más de 300.000 puestos de trabajo y empujó al cierre a 26.000 empresas". Señaló que solo cuatro sectores (minería, petróleo, agro concentrado e intermediación financiera) muestran números positivos, mientras que la industria cayó 12%, el comercio 5% y la construcción 15%. Esta situación llevó a las familias a un endeudamiento récord, con niveles de morosidad que superan incluso la crisis de 2001.
En el plano parlamentario, el dirigente opositor afirmó que el oficialismo busca modificar las reglas electorales por conveniencia y mediante métodos impropios de un sistema republicano: "El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo. Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito".
Kicillof detalló el impacto contable de las decisiones de la Rosada: la pérdida para las 24 jurisdicciones asciende a más de $47 billones a precios constantes (4 puntos del PIB, un recorte real del 13,4%), producto del retroceso en coparticipación, caída de la recaudación propia y la interrupción de transferencias nacionales obligatorias. Remarcó: "El 'superávit' acumulado por el gobierno nacional desde que asumió Milei es casi idéntico a los recursos que perdieron las provincias. Algo huele mal en ese supuesto equilibrio".
Finalmente, tras recorridas por Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, donde relevó reclamos por la apertura de importaciones y el parate de la obra pública, el gobernador llamó a articular una alternativa federal: "El primer acuerdo debe fundarse en la convicción de que ninguna provincia puede desarrollarse sola en un país que se desintegra". Concluyó que "cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder, causarían daños irreparables".
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