¿Habrá clases este lunes?: Capital Humano reunió al Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación

Además, la organización manifestó su rechazo a una eventual reforma previsional y al proyecto de "Ley de Libertad Educativa", al tiempo que reclamó mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

En paralelo, los gremios docentes nucleados en la CGT resolvieron no adherir al paro y avanzar con un plan de lucha alternativo que contempla jornadas de trabajo a reglamento y clases informativas para visibilizar la situación salarial y edilicia del sector. Según informó Noticias Argentinas, la central obrera convocó a una conferencia de prensa para este lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802, donde anunciará una movilización hacia el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El comunicado del Gobierno

A través de una publicación en su cuenta de X, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó que el Consejo Federal de Educación, presidido por la Secretaría de Educación, reunió a su Comité Ejecutivo ampliado para coordinar las acciones previstas durante la jornada de paro.

"El Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió hoy a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº27.802, que consagra la educación como servicio esencial. Del encuentro participaron los responsables o sus representantes de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto", expresó.

Asimismo, señaló: "En ese marco, se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro".

Desde Capital Humano también advirtieron que, en caso de constatar incumplimientos de la normativa, "se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan".

La disputa judicial

El operativo de control se desarrollará en medio de una controversia judicial sobre la aplicación de la Ley 27.802. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº7 de a4 suspendió de manera provisoria la declaración de la educación como servicio esencial mientras se analiza la cuestión de fondo.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que la apelación presentada contra esa resolución mantiene vigente la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la prestación mínima durante la jornada de paro, por lo que confirmó que llevará adelante los controles previstos para este lunes.