Caso $LIBRA: rechazaron detener a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Sostuvo que las medidas cautelares vigentes, el congelamiento de activos y la prohibición de innovar, resultan “idóneas y suficientes para garantizar la investigación”.

El fallo remarcó que el solo hecho de poseer pasaportes extranjeros o residencia en el exterior “no puede ser interpretado, por sí, como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, en tanto no existen otros factores que lo justifiquen.

El pedido de la querella también se basó en un supuesto estrecho vínculo de Novelli y Terrones Godoy con Hayden Mark Davis, el creador del activo digital.

Manuel Terrones Godoy

Extraños no

Por otro lado, Martínez de Giorgi rechazó el pedido del diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra de la Cámara de Diputados, que había solicitado acceso irrestricto al expediente y a la documentación producida.

La fiscalía y la defensa de los imputados se opusieron al planteo, invocando el artículo 204 del Código Procesal Penal, que establece que el sumario “será siempre secreto para los extraños”.

El juez coincidió con esa interpretación y recordó que la publicidad del proceso penal rige recién en la etapa de juicio: “Extender dicha facultad a extraños al expediente podría implicar una vulneración al principio de legalidad y a las garantías del debido proceso”, expresó en su resolución.

Con esta decisión, el magistrado ratificó las medidas cautelares ya dispuestas, mantuvo bajo reserva el desarrollo de la investigación penal y denegó tanto la solicitud de acceso a la causa como el pedido de detención formulado por la querella.