Manuel Adorni ninguneó su rol de vocero y anunció que no tiene reemplazo: "No seguirá el mismo formato"
En la previa a asumir como jefe de Gabinete, el funcionario explicó que ya no habrá conferencias de prensa. También habló del rol de Santiago Caputo.
El exvocero y legislador porteño electo, Manuel Adorni, se prepara para asumir como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, y sorprendió este lunes en una de las tantas entrevistas que dio al revelar que no tendrá reemplazo.
El funcionario fue designado por el Presidente para ocupar el rol que tenía Guillermo Francos, quien renunció el viernes tras la reunión con los gobernadores afines. La confirmación, incluso, generó reproches de Mauricio Macri.
En este marco, Adorni estuvo este lunes en A24 con Eduardo Feinmann, a quien le anunció que nadie lo reemplazará en el puesto que tiene hasta su asunción. "No creo que vayamos a tener otro vocero. Históricamente el vocero fue el jefe de Gabinete, y anteriormente, el ministro del Interior", argumentó.
En este marco, y tras hasta ningunear la que fue su función hasta el momento, el funcionario indicó que brindará conferencias "en calidad de jefe de Gabinete" sin la constancia con la que lo hacía en su anterior rol. "No seguirá el mismo formato, de conferencias de prensa diarias, y los temas importantes los seguiré yo", explicó.
Además, Adorni detalló que su rol como secretario de Comunicación y Medios será asumido por Javier Lanari, que renunció a la Secretaría de Prensa.
En otro tramo de la nota, el funcionario se encargó de explicar que Santiago Caputo "es el asistente principal del Presidente", y afirmó: "Es alguien con quien yo tengo una excelente relación".
A su vez, el hasta este lunes vocero aprovechó para responderle a Macri por sus últimos cuestionamientos. Remarcó que "el presidente Milei también era un hombre sin experiencia para el cargo", y lamentó: "Me da mucha pena, en lo personal".
"El armado de un Gabinete depende del Presidente de la Nación. Le tomo el desafío. Es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. Si fuese una cuestión de experiencia debería gobernar Cristina Fernández de Kirchner", retrucó Adorni.
