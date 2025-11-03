Manuel Adorni ninguneó su rol de vocero y anunció que no tiene reemplazo: "No seguirá el mismo formato"

En otro tramo de la nota, el funcionario se encargó de explicar que Santiago Caputo "es el asistente principal del Presidente", y afirmó: "Es alguien con quien yo tengo una excelente relación".

A su vez, el hasta este lunes vocero aprovechó para responderle a Macri por sus últimos cuestionamientos. Remarcó que "el presidente Milei también era un hombre sin experiencia para el cargo", y lamentó: "Me da mucha pena, en lo personal".

"El armado de un Gabinete depende del Presidente de la Nación. Le tomo el desafío. Es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. Si fuese una cuestión de experiencia debería gobernar Cristina Fernández de Kirchner", retrucó Adorni.