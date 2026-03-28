Caso $LIBRA: uno de los querellantes pidió la indagatoria a Javier Milei, Karina Milei y Mauricio Novelli

En un escrito ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el abogado Daniel Rubinovich sostuvo que la actividad pericial "no reúne la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso" y denunció fallas en la cadena de custodia, accesos indebidos al material y la incorporación de información ajena a los parámetros establecidos.

Según la presentación, se constataron "accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales" de documentación relacionada con la pericia por parte de personal de la misma dependencia. Para la defensa, esta situación implica una ruptura en la cadena de custodia que "impide asegurar la integridad, autenticidad y trazabilidad del material".

El reclamo también cuestiona el alcance del análisis realizado. Señala que el relevamiento "desbordó los parámetros de búsqueda fijados", incorporando información que no había sido autorizada y afectando la intimidad del imputado y de terceros.